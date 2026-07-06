La segreteria regionale di Uiltrasporti Sicilia esprime il proprio più profondo e sentito apprezzamento nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori di AST Aeroservizi operanti nello scalo aeroportuale di Lampedusa.

Nella giornata di domenica 4 luglio, il personale ha dato prova di uno straordinario attaccamento al dovere e di una gestione operativa impeccabile di fronte a una concomitanza di eventi di estrema complessità. L’aeroporto dell’isola è stato infatti teatro di una duplice sfida: da un lato l’eccezionale flusso di passeggeri legato alla storica visita di Papa Leone XIV, dall’altro l’improvvisa emergenza tecnica causata dall’impatto con un gabbiano (bird strike).







L’incidente ha bloccato a terra un aeromobile della compagnia Wizz Air proveniente da Roma Fiumicino, costringendo oltre 200 passeggeri a trascorrere la notte a Lampedusa, in un momento in cui le strutture ricettive dell’isola registravano il tutto esaurito. In queste ore di fortissima pressione e criticità logistica, i dipendenti di AST Aeroservizi hanno operato in prima linea con professionalità, prontezza e grande senso di umanità, garantendo la totale sicurezza delle operazioni di terra e il massimo supporto possibile ai viaggiatori rimasti bloccati.







“Quanto avvenuto a Lampedusa – dichiara la Uiltrasporti Sicilia – dimostra in modo inequivocabile l’altissimo valore strategico e l’efficienza dei lavoratori della società di gestione AST Aeroservizi. Questo personale rappresenta una risorsa fondamentale che affronta quotidianamente carichi di lavoro intensi ed emergenze in un contesto isolano e di frontiera. È un patrimonio di competenze che va costantemente tutelato, valorizzato e riconosciuto da tutti gli attori istituzionali”.



La Uiltrasporti Sicilia ribadisce che la dedizione dimostrata sul campo dai lavoratori è il vero motore della qualità, dell’accoglienza e della sicurezza del trasporto aereo nella nostra regione.



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