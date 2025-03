“L’allarme lanciato oggi dal commissario per l’emergenza idrica Dell’Acqua dimostra che Schifani si conferma ancora una volta un mago della mistificazione: ha fatto credere che la situazione fosse sotto controllo quando invece è drammatica”. Lo dice Davide Faraone, vice-presidente di Italia Viva, a proposito delle dichiarazioni del commissario Nicola Dell’Acqua.

“Diciamo da tempo quello che oggi il commissario ha dichiarato e cioè che la situazione degli invasi è peggiore rispetto dell’anno scorso, ma Schifani invece, solo pochi giorni fa, annunciando un piano per 5 dissalatori, ha rassicurato i siciliani parlando di ‘risposte concrete’ contro la siccità. Peccato si tratti di soluzioni futuribili e comunque capaci di garantire portate d’acqua ridicole. Dietro il velo della propaganda di Schifani, si scopre una realtà ben diversa. Le risorse idriche a disposizione degli invasi bastano a malapena per gli usi potabili. L’acqua per il settore agricolo non c’è proprio e molte aziende sono destinate a finire in ginocchio. La situazione è drammatica. Schifani prende deliberatamente in giro i siciliani, ancora una volta la sua inadeguatezza è diventata un pericolo”, conclude.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.