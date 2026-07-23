Palermo. Con profondo dolore la Uil Sicilia e Uil Caltanissetta ricordano il vigile del fuoco Alessandro Marchì, deceduto durante le operazioni di spegnimento dell’incendio a San Cataldo. Il sindacato esprime cordoglio e vicinanza alla famiglia del lavoratore e a tutto il corpo dei vigili del fuoco. “La tragica perdita conferma la gravità dell’ondata di incendi e del caldo eccezionale che da giorni affliggono la nostra Isola. E come già affermato, chiediamo interventi urgenti per potenziare mezzi, risorse e personale dedicati alla lotta agli incendi ampiamente previsti. Le istituzioni regionali e nazionali devono attivare tutte le misure necessarie per la tutela dei territori e delle comunità”. Così i segretari Luisella Lionti e Salvatore Guttilla.



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