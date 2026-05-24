Emergenza Sanitaria a Palermo: Urgente Ripristino della Spirometria Globale all’Ospedale Villa Sofia per Garantire il Diritto alla Salute

Il sistema sanitario palermitano continua a essere gravemente compromesso da molteplici criticità, tra cui le lunghe attese per esami diagnostici e visite specialistiche. Tra le emergenze più urgenti si segnala il guasto dello strumento per la spirometria globale presso l’ospedale Villa Sofia, con conseguenti ritardi nel ripristino della sua operatività che stanno causando gravi disagi a tutti i pazienti in attesa di questa diagnostica fondamentale per la diagnosi e la cura delle patologie respiratorie.

La spirometria globale, distinta dalla semplice spirometria, è eseguibile a Palermo solo in tre presidi ospedalieri. Il malfunzionamento dell’apparecchio a Villa Sofia ha determinato un rallentamento significativo nell’avvio delle terapie adeguate, compromettendo la qualità delle cure e aggravando le condizioni di salute di numerosi cittadini.





In considerazione di ciò, si rivolge un appello urgente all’Assessore alla Sanità, Marcello Caruso, affinché intervenga con la massima tempestività per il ripristino del servizio presso l’ospedale Villa Sofia, garantendo così il diritto alla salute e la tutela dei pazienti palermitani.

Il V. Segretario Regionale on. UDC Salvino Caputo e il Segretario Cittadino Dott. Massimiliano Crapa esprimono forte preoccupazione per la situazione e sollecitano un intervento immediato da parte delle istituzioni competenti per evitare ulteriori disagi e danni alla comunità.

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