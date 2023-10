40 ANNI DI ESPERIENZA RACCHIUSI NEL LIBRO DI ANTONIO RUBINO

PALERMO 25 OTTOBRE 2023 – Consegnare ai giovani specialisti consigli tratti dalla esperienza accumulata in 40 anni come cardiologo invasivo. E’ l’obiettivo di Antonio Rubino, classe ‘56, nato a Napoli, ma palermitano di adozione, autore del libro: “Emodinamica sul campo. Cardiopatia ischemica (i consigli di zio Nino)”.

In un piccolo volume si descrive, dettagliatamente, l’intervento invasivo diagnostico-terapeutico costituito dalla coronarografia selettiva e dalla angioplastica coronarica. Un capitolo finale “live in a book” analizza, prospetticamente il trattamento di 4 pazienti con lo scopo di trasmettere al lettore il vissuto dell’operatore “sul campo”.

“L’opera – sottolinea Antonio Rubino – è dedicata a giovani cardiologi che vogliano avvicinarsi all’affascinante campo della cardiologia interventistica”.

Tutta la ricca iconografia (oltre 200 immagini) del libro deriva dal lavoro appassionato e professionale dell’equipe di Emodinamica coordinata da Sergio Cannizzaro nell’ambito della Cardiologia dell’Ospedale Ingrassia diretta da Sergio Fasullo.

“Esprimo – ha detto il Commissario straordinario dell’Asp di Palermo, Daniela Faraoni – il mio personale plauso al dottore Rubino, la cui immagine per me non può essere dissociata da quella del dottore Pieri ovvero ‘un’unica’ realtà professionale altamente qualificata che avevo avuto modo di apprezzare nell’Azienda Villa Sofia-Cervello. Un’unica realtà professionale che ha dato all’emodinamica dell’Ospedale Ingrassia dell’Asp di Palermo vigore, valore e valenza di risultato a favore di tutta la comunità. Con il loro apporto non abbiamo timore di affermare che l’emodinamica, insieme alla cardiologia sapientemente guidata dal dottore Sergio Fasullo, rappresenti una delle migliori realtà del nostro Meridione. Grazie – ha concluso Daniela Faraoni – per il lavoro generoso che ogni giorno il dottore Rubino e tutti gli altri operatori dell’equipe hanno assicurato alla comunità”.

Il volume, non destinato alla vendita e distribuito in omaggio, ha ricevuto l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio Direttivo Nazionale della Società italiana di cardiologia invasiva SICI GISE per la distribuzione in occasione del recente congresso nazionale tenutosi a Milano. “Antonio Rubino – ha affermato Sergio Fasullo – ha contribuito, con Daniele Pieri, all’eccellenza professionale della struttura che ho l’onore di dirigere e che ha lo scopo, lavorando in team, di garantire tempi rapidi di accesso alle cure con un’assistenza umanamente completa. Questa è la cardiologia dell’Ingrassia”. (nr)

