La città di Enna si prepara ad accogliere l’atteso evento scientifico ENDOLAB 2026, il congresso dedicato alle malattie colorettali e alle nuove frontiere dell’intelligenza artificiale applicata alla gastroenterologia. L’evento si terrà il 7 marzo al Federico II Palace Hotel e rappresenta un momento di confronto di alto livello tra specialisti regionali e nazionali.

A guidare la direzione scientifica è Marcello Fabio Maida, professore associato di Gastroenterologia dell’Università Kore di Enna, che ha voluto portare nel cuore della Sicilia un dibattito aggiornato e multidisciplinare sulle patologie gastrointestinali, con un’attenzione particolare alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi modelli di cura.





Un’apertura istituzionale di rilievo

L’inizio dei lavori sarà arricchito dagli interventi dei vertici dell’ASP di Enna e dell’Università Kore di Enna a testimonianza della forte collaborazione tra sistema sanitario e mondo accademico. Un percorso scientifico che guarda al futuro.

Il congresso affronterà i temi più attuali della gastroenterologia:

prevenzione del carcinoma del colon-retto

tecniche di endoscopia avanzata

gestione delle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI)

malattie funzionali e diverticolari

Elemento trasversale dell’intera giornata sarà il ruolo dell’Intelligenza Artificiale, oggi sempre più centrale nella colonscopia di screening, nella caratterizzazione delle lesioni, nella patologia digitale e nella costruzione di percorsi clinici personalizzati.





Le quattro sessioni del congresso

Il programma scientifico si articolerà in quattro momenti principali:

Screening del carcinoma del colon 4.0

Le nuove frontiere dell’endoscopia interventistica

Malattie infiammatorie croniche intestinali

Malattie funzionali del colon

Una faculty ricca di professionalità multidisciplinari

La faculty riunisce professionisti di grande esperienza, provenienti da numerosi centri di eccellenza italiani. Tra loro:

Massimo Bellini (Pisa), Federico Bonomo (Agrigento), Fabrizio Bronte (Palermo), Salvatore Camilleri (Caltanissetta), Calogero Carlo Cammà (Palermo), Renato Cannizzaro (Aviano), Luigi Capodicasa (Enna), Maria Cappello (Palermo), Fabio Cartabellotta (Palermo), Manuela Ceccarelli (Enna), Ciro Celsa (Palermo), Danilo Corrado Centonze (Enna), Manlio Colasberna (Caltanissetta), Simona Di Caro (Trapani), Vito Di Marco (Palermo), Roberto Di Mitri (Palermo), Donatella Emmanuele (Enna), Vittorio Gebbia (Enna), Angelita Giglio (Enna), Cesare Hassan (Milano), Giuseppe Leonardi (Gela), Dario Ligresti (Palermo), Fabio Salvatore Macaluso (Palermo), Marta Mazza (Palermo), Giuseppe Milazzo (Marsala), Filippo Mocciaro (Palermo), Ambrogio Orlando (Palermo), Socrate Pallio (Messina), Francesco Pallotti (Enna), Giulia Maria Pecoraro (Palermo), Antonino Carlo Privitera (Catania), Vincenzo Restivo (Enna), Giacomo Emanuele Maria Rizzo (Palermo), Federico Salomone (Catania), Daniela Sambataro (Enna), Giuseppe Scalisi (Catania), Sandro Sferrazza (Palermo), Emanuele Sinagra (Palermo), Ilaria Tarantino (Palermo), Roberto Vassallo (Palermo), Vincenzo Villanacci (Brescia), Maurizio Vinti (Agrigento), Alessandro Vitello (Enna).





Accreditamento ECM e iscrizioni

Il congresso è accreditato ECM (ID 471269) per Medici Chirurghi e prevede l’assegnazione di 7 crediti formativi. La partecipazione è gratuita, ma la pre-registrazione è obbligatoria. L’evento è riservato a un massimo di 70 partecipanti.

Iscrizioni online: https://www.meetingandcreative.com/event/endolab-2026-focus-on-colorectal-diseases-dallesperienza-clinica-allintelligenza-artificiale/

