Accendere i riflettori su una patologia ancora troppo spesso invisibile, dare voce alle donne che ne sono colpite e promuovere, soprattutto tra le giovani generazioni, una nuova cultura della salute femminile. È stato questo il filo conduttore dell’incontro “Endometriosi, accendiamo l’informazione”, svoltosi nell’aula magna dell’I.I.S. Leonardo di Giarre, nell’ambito delle attività della FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia.

Un appuntamento di grande valore sanitario, umano e sociale, che ha messo a confronto professionisti della salute, rappresentanti del mondo associativo e istituzioni scolastiche, con l’obiettivo di diffondere conoscenza, favorire il riconoscimento dei sintomi e incoraggiare le donne a non sottovalutare il proprio dolore.





I numeri restituiscono la dimensione di un fenomeno che non può essere ignorato: secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, l’endometriosi interessa circa il 10% delle donne e delle ragazze in età riproduttiva nel mondo, per un totale stimato di 190 milioni di persone. Eppure, la diagnosi arriva spesso, dopo anni di sofferenza, anche a causa della normalizzazione del dolore mestruale e della scarsa conoscenza della malattia.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali della dirigente scolastica dell’I.I.S. Leonardo, dott.ssa Tiziana D’Anna, della vicepresidente distrettuale FIDAPA BPW Italy, Lucia Mio, in rappresentanza della presidente distrettuale Ina Di Figlia, e della presidente della sezione FIDAPA Giarre-Riposto, prof.ssa Cinzia Emmi.

La dirigente scolastica D’Anna, ha accolto con grande sensibilità la proposta di ospitare l’iniziativa, riconoscendone l’importanza per la comunità studentesca e per l’intera società. «La scuola non è soltanto il luogo in cui si trasmettono conoscenze, – ha sottolineato- ma anche uno spazio privilegiato in cui si educa alla consapevolezza, al rispetto di sé e degli altri. Affrontare un tema come l’endometriosi -ha aggiunto la preside-significa aiutare le nostre ragazze a conoscere il proprio corpo, a non considerare normale una sofferenza, che merita ascolto e attenzione e a comprendere che chiedere aiuto è un diritto. Portare questi argomenti tra i banchi di scuola significa contribuire a formare cittadini più informati, sensibili e responsabili».





La vicepresidente distrettuale Lucia Mio, portando i saluti della presidente Ina Di Figlia, ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando l’attenzione che la FIDAPA riserva da sempre ai temi della salute delle donne, della prevenzione e della promozione del benessere femminile. Un impegno che trova nella diffusione dell’informazione e nella sensibilizzazione delle nuove generazioni, una delle sue espressioni più significative.

Dello stesso avviso la presidente della sezione Giarre-Riposto, Cinzia Emmi, che ha evidenziato il valore di un incontro capace di coniugare informazione scientifica, testimonianze personali e attenzione alla dimensione sociale della malattia.

A introdurre i lavori è stata la dott.ssa Piera Bonaccorsi, ginecologa e responsabile nazionale del Gruppo di lavoro Medicina di genere della FIDAPA BPW Italy, promotrice dell’incontro odierno al Liceo “Leonardo”. La dott.ssa Bonaccorsi ha posto l’accento sul ruolo della medicina di genere, fondamentale per garantire un approccio alla salute, che tenga conto delle specificità biologiche, cliniche e sociali della donna. Nel suo intervento ha richiamato anche il protocollo, sottoscritto tra FIDAPA BPW Italy e l’Ambulatorio di Endometriosi dell’ARNAS Garibaldi di Catania, una collaborazione, voluta dalla stessa Bonaccorsi, che punta a costruire una rete di informazione e sensibilizzazione, portando la conoscenza della patologia, soprattutto nelle scuole e nelle università. Una missione importante, che mira a raggiungere le giovani donne, prima ancora che la malattia possa manifestarsi o essere diagnosticata, fornendo loro strumenti per riconoscere eventuali segnali e rivolgersi tempestivamente a specialisti.





Il contributo scientifico è stato affidato al dott. Emanuele Russo, aiuto primario dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ARNAS Garibaldi-Nesima, intervenuto in rappresentanza del direttore, prof. Giuseppe Ettore, responsabile del Centro regionale di riferimento per l’endometriosi. Il dott. Russo ha illustrato gli aspetti clinici della patologia, soffermandosi sui sintomi, sulle manifestazioni più frequenti e sui segnali, che non devono essere sottovalutati. Particolare attenzione è stata dedicata alla necessità di riconoscere precocemente i campanelli d’allarme e di chiedere aiuto, rivolgendosi a professionisti qualificati. Un messaggio importante, soprattutto per le ragazze più giovani, affinché il dolore mestruale intenso e invalidante non venga considerato una condizione inevitabile da sopportare in silenzio.

Di forte impatto emotivo e umano la testimonianza della dott.ssa Chiara Catalano, referente APE per la Regione Sicilia, che ha raccontato la propria esperienza personale di donna affetta da endometriosi. Una storia di sofferenza che si è trasformata in consapevolezza, impegno e solidarietà. Proprio dalla propria esperienza, infatti, ha trovato la forza di riunire altre donne, creare una rete di sostegno e mettere a disposizione il proprio vissuto, per aiutare chi affronta lo stesso percorso, attraverso l’accoglienza e la presa in carico delle pazienti. La sua testimonianza ha restituito agli studenti, il volto umano della malattia, dimostrando come anche da un’esperienza difficile, possa nascere un impegno concreto a favore degli altri.





Altrettanto significativo l’intervento della dott.ssa Elena Torrisi, psicologa del Centro di riferimento per l’endometriosi dell’ARNAS Garibaldi, che ha approfondito la dimensione psicologica della patologia. L’invito rivolto alle donne è stato quello di ascoltarsi, dare voce alla propria sofferenza, parlarne senza vergogna e non isolarsi. La malattia, infatti, può incidere profondamente sull’equilibrio emotivo, sulle relazioni e sulla qualità della vita. Per questo è importante riconoscere anche il bisogno di sostegno psicologico e imparare a utilizzare gli strumenti che la psicologia mette a disposizione, per affrontare il percorso di malattia, con maggiore consapevolezza e forza.

Particolarmente significativo è stato anche il coinvolgimento degli studenti, che hanno seguito con attenzione gli interventi, partecipando attivamente al dibattito, con domande mirate e pertinenti rivolte ai relatori. Un confronto diretto e stimolante, che ha confermato quanto sia importante portare l’informazione tra i giovani, offrendo loro la possibilità di acquisire conoscenze corrette e strumenti utili, per comprendere e affrontare una questione di grande rilevanza per la salute femminile.

L’iniziativa ha confermato poi quanto sia fondamentale un approccio multidisciplinare, nel quale la competenza medica si integri con il sostegno psicologico e con il ruolo delle associazioni, capaci di offrire ascolto, condivisione e accompagnamento alle donne che convivono con la patologia.

“Accendiamo l’informazione” non è soltanto uno slogan, ma il senso più profondo dell’iniziativa: fare luce su una malattia che, nonostante coinvolga milioni di donne, continua troppo spesso a brancolare nell’ombra, tra ritardi diagnostici, disinformazione, pregiudizi e sottovalutazione del dolore. L’endometriosi è una realtà che non può più restare invisibile e che deve trovare spazio nel dibattito pubblico, nei percorsi sanitari e, soprattutto, nei luoghi della formazione.





Portare questo tema all’interno di una scuola, significa investire nella prevenzione culturale, abbattere tabù e trasmettere alle giovani donne un messaggio fondamentale: conoscere il proprio corpo, ascoltarne i segnali e chiedere aiuto, non è un segno di debolezza, ma un atto di consapevolezza e tutela della propria salute.

La FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia, attraverso il lavoro delle proprie socie e la collaborazione con le realtà sanitarie e associative, conferma così il proprio impegno a favore della salute femminile, promuovendo occasioni di confronto e informazione, capaci di tradursi in una concreta crescita della consapevolezza collettiva.

Perché nessuna donna debba più sentirsi sola, inascoltata o costretta a convivere in silenzio con il proprio dolore. E perché l’informazione, quando arriva in tempo, può fare la differenza.

Luogo: IIS LEONARDO , VIA VENETO , 91, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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