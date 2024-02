Agira (EN) Benedeta Casullo, è stata nominata coordinatrice provinciale delle donne dell’UDC per Enna. La nomina è stata fatta dalla coordinatrice regionale Emilia Di Piazza, su indicazione del coordinatore regionale On. Decio Terrana. “Esprimo grande soddisfazione per la nomina della Casullo, figura impegnata nella salvaguardia e promozione delle identità locali ancorchè attiva nel sociale, dove svolge attività di volontariato. Sicura che porteremo avanti gli obiettivi comuni, in piena sinergia e secondo le linee guida del partito con un’attenzione particolare a quello che è l’ apporto delle donne nella politica per una società migliore”. Così la coordinatrice regionale Di Piazza che esprime altresì gratitudine nei confronti dell’ On. Terrana, “figura attiva e fattiva, fortermente impegnata nella crescita del partito in ambito regionale e nazionale, e importante punto di riferimento per tutto il gruppo”.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.