Il Segretario Provinciale del sindacato di categoaria Si.Na.PPe ritorna a denunciare agli onori della cronaca il penitenziario ^Calogero Di Bona^ Palermo, ove in

data odierna, si è consumata l’ennesima aggressione a danno del personale di Polizia Penitenziaria.

In data odierna intorno le ore 13.45 circa un detenuto per futili

motivi ha aggredito un’unita’ di Polizia Penitenziaria, necessitando l’intervento del

118 , nonché il ricovero presso l’Ospedale Civico di Palermo.

Visto i ripetuti episodi a danno del personale, si chiede un autorevole

intervento risolutivo, al fine di evitare di minare l’incolumità fisica del personale inviando ulteriore personale a sopperire l’esigenza organica di personale che soffre l’istituto penitenziario.

