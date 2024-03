Promuovere la cultura politica e migliorare il nostro territorio. Questo uno dei pilastri del Movimento Politico “Partiamo da qui” presieduto da Ninni Petrella. Con questo presupposto entrano del Direttivo il Prof. Enrico Etna e il Dott. Gaetano Mammana, due personalità di spicco nel mondo politico.

La decisione è stata presa all’unanimità pochi giorni fa e subito ufficializzata.

Il Prof. Enrico Etna, già sindaco del Comune di Rometta e Docente nell’Istituto Falcone Borsellino, ha dato pieno supporto al progetto “Partiamo da qui” per il valore sociale e lo spessore politico dimostrato fino ad oggi, nonostante i pochi mesi di attività. Il Movimento, bisogna specificare, è stato siglato lo scorso ottobre 2023 e da allora ha costituito due Circoli sul territorio (Milazzo e Messina). Nella prossima apertura del Circolo romettese, al quale il Movimento sta lavorando da alcune settimane, un importante contributo sarà dato da Enrico Etna.

L’attuale sindaco di Rometta Nicola Merlino completerà i due mandati consecutivi e si annunciano già i prossimi candidati. A gennaio è stata resa nota la notizia di una coalizione politica che ha già proposto un candidato a Sindaco, il geom. Antonino Visalli, già vicesindaco nel decennio 1999-2009 proprio nell’Amministrazione guidata da Enrico Etna. Mentre di recente si è formata un’altra aggregazione con prevalenza di personaggi politici e ulteriori proposte di candidatura.

Enrico Etna, dopo aver ringraziato il Presidente Petrella e i componenti del gruppo per il sostegno, ha così anticipato una delle prossime iniziative: «Rimanendo nel fronte Visalli è in corso una importante interlocuzione con il movimento politico “Azione” di Carlo Calenda” rappresentato localmente da Lillo Grasso e con il Movimento politico “Partiamo da qui”».

Anche il Dott. Gaetano Mammana, già Dirigente in ambito sanitario, si è dedicato attivamente alla politica del territorio coprendo la carica di Consigliere Comunale di Cesarò.

«Ringrazio Ninni Petrella e tutto il Direttivo per la fiducia e sono convinto che insieme faremo un ottimo lavoro in termini di ampiamento e sviluppo» – le parole di Gaetano Mammana.

Ninni Petrella Presidente del Movimento. – «Mi pregio di accogliere nel Direttivo Enrico Etna e Gaetano Mammana, due uomini politici che hanno operato nei loro territori per provare a cambiare le cose. Sostengo sempre che bisogna iniziare lavorando sulle problematiche di tutti i giorni, che ci circondano e ci riguardano da vicino, non a caso “Partiamo da qui”. Aggiungo dicendo che Enrico Etna e Gaetano Mammana sono un chiaro esempio di questo operato, per cui li ringrazio entrambi per l’appoggio e la fiducia».





