E’ il nuovo atlante linguistico della Sicilia, su Ricerche onomastiche

in Sicilia. L’atlante è stato presentato a Geraci Siculo lo scorso 8

aprile presso l’ex convento degli Agostiniani. Realizzato da un gruppo

di studenti del corso di Italianistica dell’Università di Palermo,

curato dai professori Marina Castiglione, Marco Fragale e Pier Luigi

Josè Mannella, l’atlante, costituisce un importante lavoro di ricerca su

antroponimi popolari, crematonimi, toponimi italiani e siciliani diffusi

nella Sicilia centro occidentale (Catania, Siracusa e Ragusa) e mette in

evidenza il forte legame esistente tra uomo e territorio nella più

grande accezione del termine.

Il prof. Giovanni Ruffino, direttore del Centro di Studi Filologici e

Linguistici Siciliani del Dipartimento di Scienze Umanistiche

dell’Università degli Studi di Palermo, ricordando la dedita passione

agli studi dialettali rivolti dal compianto prof. Roberto Sottile,

autore iniziale di questo Progetto, ed al quale, peraltro, l’atlante è

stato dedicato, ha evidenziato la grande importanza degli studi da lui

condotti, nella scrupolosa ricerca dell’ origine etimologica delle

parole e della loro radicata interpretazione nell’uso contemporaneo

della lingua parlata nei diversi Comuni delle Madonie.

Il Commissario dell’Ente Parco Salvatore Caltagirone, consapevole del

grande lavoro di ricerca svolto dal prof. Sottile – ha ricordato –

quanto lo studioso Sottile, avesse a cuore le nuove generazioni e di

come questo quinto volume della Collana Editoriale, possa costituire una

sorta di passaggio di testimone ad una schiera sempre più ampia e

consapevole di giovani studiosi del terzo millennio. Non era – conclude

-che un fedele assertore dell’importanza del dialetto, specie quello

madonita che è in uso nella vita quotidiana della gente. Il tiolo è una

guida: ogni nome (dialettale) dal “sapore” raffinato, esalta suoni e da

forma alle cose, distingue le Città e si diffonde nelle contrade, perchè

ognuno di essi, rappresenta la diversità delle proprie radici storiche e

nella sua apparente vulnerabilità, ogni parola dialettale non è più

percepita come simbolo di arretratezza culturale o di

(semi)analfabetismo, ma uno strumento di promozione sociale e di

sostenibile resilienza attiva per la salvaguardia del patrimonio

onomastico e di quello toponimico.

Per questo l’Ente Parco delle Madonie – conclude – già lo scorso anno,

ha sottoscritto con il Centro di Studi Filologici e Linguistici

Siciliani, un accordo di collaborazione, nell’ambito del progetto

denominato “Dizionario-Atlante dei Toponimi Orali in Sicilia – Sezione

Madonie” che arricchirà la già importante sezione della Collana

Editoriale dell’Ente, in vendita nei punti qui Parco e nella sezione on

line del sito Parks.it

