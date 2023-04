Si è tenuta, presso i locali della Caserma N. Botta, sede della base

logistica addestrativa di Cefalù, l’inaugurazione della stagione estiva

2023 che, anche quest’anno, ospiterà nei propri alloggi, le famiglie di

militari, specie quelli impegnati in lunghe missioni di pace all’estero.

Ha presenziato la cerimonia il Comandante Ten. Col. Ciro Settecasi,

estendendo l’invito a Sindaci, amministratori, autorità civili e

militari, quale segno tangibile di una espressa volontà di apertura

rivolta al territorio, per collaborare attivamente e congiuntamente,

ognuno per il raggiungimento di risultati ottimali.

Il focus dell’incontro è stato quello di incrementare la sinergia tra

tutti gli stakeholders afferenti all’Ente Parco delle Madonie e comunque

dell’intera area Madonita.

Ne è stata espressione chiara, l’acronimo che ha usato: “BLISS”, per

esaltare e racchiudere l’importanza di alcune parole chiave: Brave, Long

Time, Intent, Sodality e Sinergy.

Presente il Commissario Straordinario dell’Ente Parco delle Madonie

Salvatore Caltagirone – “Questa sera, la parola “apertura” è stata, così

tante volte evocata dal Comandante Settecasi e raccomandata ai presenti

nell’uso quotidiano delle nostre azioni e mandati istituzionali e, non

posso che apprezzarla e condividerla appieno.

Per me, l’azione di apertura sul territorio – dice – costituisce da

sempre impegno morale e sociale, che va oltre ogni barriera e non vi

sarà mai limite ad una costante comunicazione e continua informazione.

BREAK THE LIMIT, progetto nato nel Parco delle Madonie, assurge

l’importanza di andare oltre ogni barriera, superare l’ostacolo che

spesso è il nostro stesso limite “mentale”.

È chiaro tuttavia, che il termine apertura, reca in sé un significato

che pone l’accento su una attenta partecipazione ai problemi ed alle

esigenze del tempo in cui viviamo, per giungere alla meta. Per questo,

continua il Commissario Caltagirone, dobbiamo lavorare in sinergia per

sviluppare una strategia d’intenti che preveda, nel lungo tempo, un

sodalizio istituzionale e un’attenta valutazione delle potenzialità

insite in un territorio. Durante il suo intervento ha aggiunto: –

Dobbiamo creare delle opportunità che, derivando dall’apertura di

intenti di tutti coloro che entrano in gioco nelle dinamiche sociali ed

istituzionali, siano tali da accrescere la consapevolezza che, un

territorio, può raggiungere un grande e sostanziale risultato, soltanto

attraverso l’unione di forze, competenze e conoscenze.

Sono certo che la collaborazione che si instaurerà tra tutte le parti,

sarà un’azione combinata e di grande collaborazione tra più attori

impegnati per il bene comune.

Presenti alla manifestazione il Sindaco e il presidente del Consiglio di

Cefalù, il Comandante del reggimento logistico della Brigata Aosta e

tutte le rappresentanze militari oltre ad un folto pubblico.

Infine dopo la benedizione, ai presenti e alle famiglie, da parte del

cappellano militare e l’auspicio che l’apertura della nuova stagione sia

fiorente e che possa portare serenità e benessere per tutta la

collettività, si è esibita la fanfara del 6° reggimento di Trapani

intrattenendo i presenti con musiche bersaglieresche.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.