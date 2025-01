L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha convocato per martedì 28 gennaio il Forum del Terzo settore per affrontare la questione relativa alla cancellazione di alcuni enti dal Registro unico nazionale (Runts).

Una decisione seguita alla mancata integrazione della documentazione, ufficialmente richiesta dal dipartimento delle Politiche sociali e per le quali erano già state assegnate diverse proroghe.

Considerata l’attenzione da sempre riservata dall’assessorato agli enti del Terzo settore, che costituiscono un patrimonio indispensabile per la società per l’erogazione di servizi a sostegno anche della popolazione più fragile e per la creazione di legami comunitari, e in attesa delle determinazioni che verranno assunte dopo l’incontro di martedì, si ritiene opportuno sospendere il termine di 30 giorni assegnati per la richiesta di parere ai fini dell’eventuale devoluzione dell’incremento patrimoniale.

