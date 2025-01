Enti locali, Cisl Fp: “Al Comune di Alcamo, come in tutti gli altri Comuni, la valutazione della performance dei dirigenti per legge deve essere svolta da organismi indipendenti dalla politica. Vigileremo affinché non vi siano ingerenze di alcun tipo”

“Apprendiamo che ad Alcamo un consigliere comunale interviene nella procedura di valutazione della performance dei dirigenti, ancora in corso, che per legge deve essere svolta da un organismo indipendente dalla politica. La Cisl Fp è attenta alle dinamiche lavorative e retributive dei dirigenti, il cui contratto decentrato è stato recentemente rinnovato e sul quale l’amministrazione ha investito importanti risorse. I premi di risultato sono legati al raggiungimento di obiettivi che riguardano il miglioramento dei servizi e della qualità della vita dei cittadini. Per cui vigileremo che le procedure di valutazione siano rispettate e che non ci siano invasioni della politica che non ha alcuna competenza in questa materia”. Lo afferma Marco Corrao, responsabile territoriale della Cisl Fp Palermo Trapani, che aggiunge: “Quanto alla stabilizzazione degli Asu, la Cisl è impegnata a seguire il percorso che ad Alcamo, più che altrove, è particolarmente complesso visto l’elevato numero di lavoratori interessati. È in corso un’interlocuzione con l’amministrazione affinché il procedimento si svolga nel rispetto delle regole assicurando che chi ha prestato attività si supporto venga utilizzato per migliorare i servizi. A questo proposito stiamo organizzando un percorso di rafforzamento delle competenze di base. Da sempre lottiamo e continueremo a farlo affinché nessuno possa considerare lavoratori precari oggetto di campagna elettorale e non risorse preziose per il cambiamento della pubblica amministrazione”. La Cisl Fp è impegnata anche in un confronto con l’amministrazione cittadina “per dare la possibilità seppur in modo graduale, rispetto alle risorse disponibili, di aumentare le ore contrattuali di tutto il personale oggi a part time”. “Siamo convinti – dice Corrao – che portare il personale a full time consentirebbe certamente un rafforzamento e miglioramenti dei servizi nel territorio, ed è per questo che nell’interesse non solo dei lavoratori tutti ma anche della cittadinanza, non molleremo con l’attività interlocutoria con l’amministrazione. Dai vertici del Comune è stata espressa la volontà di fornire risposte concrete; noi attendiamo una prossima convocazione in tal senso”.

Luogo: ALCAMO, TRAPANI, SICILIA

