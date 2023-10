L’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Canicattini Bagni rende noto che sono pronte le domande per il Servizio di Mensa Scolastica per l’anno scolastico 2023-2024 per le Scuole statali dell’Infanzia del 1° Istituto Comprensivo “G. Verga” della città, nei tre plessi Garibaldi, Mazzini e San Nicola, così come disposto dall’Amministrazione comunale con delibera n° 52 del 12-05-2023.

Le domande per usufruire del Servizio si possono scaricare dal sito istituzionale del Comune www.comunedicanicattinibagni.it dall’apposita finestra “Servizio Mensa Scolastica” o dal menù “Uffici e Procedimenti” sezione “Pubblica Istruzione e Università” e dovranno essere presentate entro il prossimo 27 ottobre 2023 all’indirizzo e-mail pcappe@comune.canicattinibagni.sr.it, debitamente firmate e correlate della documentazione richiesta: documento di riconoscimento valido; attestazione valida ISEE 2023, non necessaria se l’indicatore è superiore a € 20.001,00; certificato medico per eventuale richiesta di menù particolare per motivi di salute; eventuale richiesta di menù particolare per motivi religiosi.

I buoni pasto saranno gestiti direttamente dai genitori tramite l’applicazione Spazio Scuola con la quale si possono segnalare le assenze e acquistare i buoni, ed essere informati su tutto ciò che riguarda il Servizio di Mensa Scolastica.

Previsto anche per l’anno scolastico 2023-2024 (Delibera di Giunta n. 52 del 12/05/2023 – leggi) un contributo sul costo di ogni singolo pasto consumato, in base al reddito della famiglia, individuato con il valore ISEE 2023 e determinato secondo la seguente tabella:

1° Fascia A indicatore ISEE da 0 fino a € 000,00 contributo € 0,60 giornaliere;

€ giornaliere; 2° Fascia B indicatore ISEE da € 001,00 fino a € 5.000,00 contributo € 2,40 giornaliere;

€ giornaliere; 3° Fascia C indicatore ISEE da € 001,00 fino a € 10.000,00 contributo € 2,70 giornaliere;

€ giornaliere; 4° Fascia D indicatore ISEE da € 001,00 fino a € 15.000,00 contributo € 3 ,00 giornaliere;

€ giornaliere; 5° Fascia E indicatore ISEE da € 15,001,00 fino a € 000,00 contributo € 3 ,20 giornaliere;

€ giornaliere; 6° Fascia F indicatore ISEE oltre € 001,00 contributo € 3,60 giornaliere;

€ giornaliere; Alunni diversamente abili o in affidamento etero familiare € zero;

Alunni secondo fratello-sorella 50% in meno del costo del buono in base alla fascia reddituale;

del costo del buono in base alla fascia reddituale; Alunni terzo fratello-sorella €

Gli alunni che non sono residenti a Canicattini Bagni ma frequentano la Scuola Materna della città possono accedere al Servizio Mensa in base all’indicatore ISEE.

Per informazioni si possono chiamare i numeri telefonici 0931946573 – 3343418435

