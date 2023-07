Epica 32ma Convention MPI Italia in Sicilia per oltre 100 professionisti della meeting industry italiana

di Press Service

10/07/2023

10 luglio 2023 – La Sicilia saluta la meeting industry italiana dopo il successo di EPICA, la 32^ edizione della Convention Annuale di MPI Italia Chapter, che ha scelto il Mangia’s Brucoli Resort come venue per una tre-giorni ricca di contenuti formativi, attività esperienziali ispirate alla sicilianità, e le vibrazioni positive di un contesto rigenerante tra natura e mare, con i patrocini del Comune di Catania e del Comune di Augusta.

“Ho fortemente voluto questa Convention in Sicilia, la mia terra, convinta del merito di questa destinazione dalla forte vocazione MICE, che può contare su una filiera di operatori della meeting industry che con professionalità, creatività e passione lavorano alacremente per organizzare eventi di qualità e impatto.” – commenta la neoeletta Presidente MPI Italia, Alessia Di Raimondo, – “EPICA voleva esser per noi tutti del Direttivo MPI Italia la promessa di un evento che fosse memorabile in una terra in grado di accogliere eventi leggendari. La Sicilia ha sedotto i partecipanti e la eccezionale squadra di partner locali ha aggiunto sfumature ad un quadro molto variopinto. Inizio la mia presidenza con una squadra che si è rinnovata con nuove figure professionali, tutta al femminile, e che lavorerà egregiamente per la nostra Associazione, puntando ad un crescente servizio per i soci e ad intensificate relazioni internazionali con gli altri capitoli europei MPI”.

Un’edizione, nuovamente fruibile anche grazie all’app mobile DEEP e supportata dallo staff accoglienza delle masterine del Master THEM della BeAcademy, che ha riunito un centinaio di partecipanti all’insegna della storia, tradizione, cultura, ospitalità siciliana, a partire dal colorato e dinamico team-building curato da Eclittica Creating Emotions, dove la pittura dei carretti siciliani e una gara a bordo dell’antico mezzo della Trinacria ha divertito i partecipanti e favorito le relazioni, rappresentate grazie agli scatti di Raccontare con la Luce. Eclittica ha firmato anche il mood siciliano che è stato fortemente identitario durante la prima cena dell’evento, realizzata con il contributo dello sponsor Caribe Mexicano Tourism Board, dove affascinanti e colorate ballerine, pupi siciliani e un menu local hanno dato agli ospiti un caloroso benvenuto, impreziosito dallo show-cooking della Chef e giornalista Giusi Battaglia, volto di Food Network con “Giusina in Cucina”, e da una genuina degustazione di limoncello.

Molto apprezzato il programma di contenuti, sviluppati lungo un fil rouge. Dalla cultura organizzativa e la figura del Chief Happiness Officer trattata dalla esperta di organizzazioni positive Daniela Di Ciaccio, all’evoluzione dell’event manager in event strategist commentata da Angeles Moreno di AIM Group Spain; dalle nuove sfide dell’intelligenza artificiale argomentate dal Prof. Sebastiano Battiato dell’Università di Catania, al panel dedicato alla comunicazione e al linguaggio, moderato da Letizia Pini, esperta in Pubbliche Relazioni, con gli speaker Massimo Arcangeli, linguista, sociologo della comunicazione e critico letterario, e Bruno Mastroianni, giornalista e filosofo, collaboratore per RaiPlay e RaiTeche. Importante valore è stato dato alle certificazioni applicate al mondo MICE, sulle quali è stato fatto un approfondimento da Andrea Spessa, Direttore DNV Maritime Italy, sponsor dell’evento, e da Maddalena Milone, certificata Meeting & Event Manager e CEO Meeting Planner. Conclusione all’insegna delle emozioni con gli input sulla gestione efficace delle relazioni trasmessi dal Life & Business Coach Francesco Scimò e con le vibrazioni musicali del professore d’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, Piero Canuti, che ha trasferito utili insegnamenti sulla gestione della leadership gentile, change management e diversity.

Spettacolare la cena EPICA firmata da Eclittica, con le decorazioni e allestimenti di Panta Rhei Wedding e Marletta Noleggi, che ha immerso i partecipanti, rigorosamente vestiti in bianco, in un uliveto impreziosito da proiezioni epiche, eleganti performer e una avvolgente atmosfera ispirata all’antica Grecia per richiamare le influenze del territorio siciliano, arricchita dalle note floreali e fruttate del gin degustato per un welcome firmato da Volcano Gin.

Networking sempre al cuore delle attività MPI Italia, anche tra aziende sponsor e operatori italiani accorsi in Sicilia. Apprezzato l’allestimento di un EpicGround che ha permesso di presentare realtà quali Exquisito Box insieme agli altri sponsor e partner dell’evento. Molto coinvolgente ed apprezzata dai partecipanti l’attività esperienziale coordinata da MINE Beyond Events la domenica conclusiva a Catania, tra visite culturali al Monastero dei Benedettini, patrimonio UNESCO, e cooking class firmata da Cotumè nella elegante cornice barocca della Dimora De Mauro.

Grande valore continua ad essere riconosciuto da MPI Italia a sostenibilità e responsabilità sociale. A BWH Hotel Group e al progetto “Inclusive Hotel”, in collaborazione con Làbilità Onlus, presentato dalla Senior Sales Manager MICE, Claudia Conte, è stato consegnato il CSR Award 2023, 4^ edizione dell’ambito riconoscimento che quest’anno ha premiato l’inclusione e la valorizzazione e rispetto delle diversità, a partire dai disturbi dello spettro autistico.

Ufficialmente iniziato il mandato della Presidente Alessia Di Raimondo, coadiuvata dal nuovo consiglio direttivo MPI Italia 2023-2024: Giuseppina Cardinale, Immediate Past President; Luisa Bianco, President Elect; Maria Grazia Sapigni, VP Education; Martina Gatti, VP Finance; Lindsey Coleman, VP Membership; Ileana Coiana, VP Special Projects & Sustainability; Valeria Pennone, VP Sponsorship; Noemi Savoca, VP Student.

Prossimo appuntamento per la Community nazionale dei meeting professional l’8 settembre alla Fondazione Querini Stampalia a Venezia per una nuova attesa edizione del Movie Charity Auction, la decima, nell’ambito della 80ma edizione del Festival del Cinema di Venezia.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.