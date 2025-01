In questa bellissima giornata in occasione dell’Epifania il gruppo ” Passione… auto e moto d’epoca Palermo ” ha organizzato una giornata all’insegna della vita Cristiana associando la passione per il veicolo d’epoca alla cultura religiosa…

In tale occasione i partecipanti si sono riuniti alle 9 del mattino presso la Chiesa Santa Chiara D’assisi di Palermo… fatte le iscrizioni di rito i partecipanti hanno seguito la Santa Messa dove alcuno volontari si sono prestati per vestire j panni dei Re Magi… dopo la celebrazione abbiamo assistito alla benedizioni dei mezzi e delle famiglie in onore del nuovo anno seguito tutto da un rinfresco tra i partecipanti, i bimbi, le famiglie e i fedeli…

Al termini le hanno svolto un giro per il centro città…

Luogo: Chiesa Santa Chiara D’Assisi , Via Giuseppe Crispi, 7, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.