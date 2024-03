Acate tenta di fare il bis per acclamarsi cittadina dell’arte e dell’accoglienza con il concorso internazionale d’arte “Equinozio culturale Acatese” che si terrà dal 23 marzo al 28 presso il Castello dei Principi di Biscari. L’evento, che prevede incontri d’arte, presentazione di libri, sfilata di moda e musica, è organizzato dall’Associazione “La Via dell’Arte”, dall’amministrazione comunale di Acate, guidata dal sindaco Gianfranco Fidone, con il patrocinio della Confederazione mondiale degli Exallievi di Don Bosco, dal Club artisti Georgiani, della Ficiesse (associazione finanzieri, cittadini e solidarietà) e dell’Ancri di Ragusa (Associazione dei Cavalieri al Merito della Repubblica Italiana).

L’iniziativa, voluta dal direttore artistico Roberto Guccione, neo consulente per gli eventi dell’amministrazione comunale di Acate, in collaborazione con l’amministrazione comunale ed in particolar modo con l’assessorato alla Cultura guidato dal giovane Giuseppe Raffo, ha come obiettivo quello di promuovere il territorio del piccolo centro ragusano per renderlo appetibile agli oltre 60 artisti provenienti da ogni angolo del pianeta (Georgia, Ungheria, Francia, Malta, Slovacchia, Austria, Finlandia).

“Crediamo che l’arte è genialità, è positività, è pace. Con le nostre Collettive ed i nostri eventi cerchiamo di colorare di bellezza le strutture che ci accolgono e di promuovere il territorio attraverso l’arte, che è conoscenza completa dell’uomo – sottolinea il direttore artistico ed organizzatore Roberto Guccione – punto di incontro dell’io interiore ed esteriore; un’esperienza toccante che permetterà ai visitatori di viaggiare in serenità all’interno dei mondi raffigurati nelle opere esposte dagli artisti”.

“Il Castello dei Principi di Biscari – afferma il sindaco Gianfranco Fidone- ha contribuito allo sviluppo del centro urbano e da quella struttura, simbolo della nostra città, confermiamo di voler sviluppare diversamente, attraverso l’arte, la moda e la cultura, il nostro territorio”.

“L’accoglienza è una delle peculiarità del popolo di Acate – dichiara l’assessore Giuseppe Raffo- e siamo certi di lasciare un bel ricordo ai tanti artisti e visitatori che sabato 23 marzo avranno l’opportunità di vivere un’offerta culturale variegata: arte, musica, libri e moda. Iniziamo così!”.

“Ritorniamo ad Acate perché l’accoglienza di questo piccolo centro ha lasciato il segno a tutti gli artisti che vi hanno partecipato lo scorso mese di settembre – afferma Valerio Martorana, della Presidenza mondiale degli Exallievi di Don Bosco- ed in particolar modo alla delegazione della Georgia che ritornerà ad esser presente con una presenza di ben 11 artisti; in questo modo promuoviamo il territorio e le sue bellezze”.

Ecco l’elenco degli ospiti che hanno annunciato la loro presenza: Vincenzo Raffo, generale G.d.F in quiescenza; Vincenzo Canzonieri, Anatomo Patologo CRO Aviano, Associato Università di Trieste; Giuseppe Marino, Pneumologo; Valerio Martorana, Presidenza Confederazione Mondiale Exallievi Don Bosco; Concetta Puccia, Ginecologa ospedale Giovanni Paolo II Ragusa; Angelica Ausilia Giadone, giornalista; Salvatore Cutraro, Presidente del Circolo di Conversazione di Acate; Sergio D’Angelo, poeta; Luigi Denaro, ortopedico; Salvatore Panagia, dirigente scolastico; Dafne Lantino Assessore; Cristina Cicero, Presidente del Consiglio Comunale di Acate; Simone Caruso , Vice Presidente del Consiglio di Acate; Emanuele Ferrera, docente e giornalista; Umberto Terranova, maestro di musica;Luella Reccavallo, cantante; Giovanni D’ Amanti; Giovanni Zambuto; Michael Giannì, maestro di ballo; Cristian Palma, consigliere comunale; Giuseppe Failla, consigliere comunale; Giorgia Occhipinti, studentessa; Nunzio Messinese e Roberto Muccio.

Ospiti musicali i Tetrasax Quartet; nel corso della serata si terrà una sfilata di moda a cura della stilista Miss Camul, Maria Tasca, con le modelle Asia Bertolini, Federica Eterno ed Ilenia Ragusa. Inoltre, sarà presentato un quadernetto su “La villa romana di Cozzo Cicirello – Monografia per la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e archeologico” a cura del prof. Antonio Cammarana e Salvatore Cultraro.

Inoltre, sarà presente, durante la Collettiva, l’artista Nino Darchia in qualità di delegata in Georgia e Turchia dell’associazione La Via dell’Arte.

La mostra rimarrà aperta fino al 28 marzo e sarà possibile visitarla, ogni giorno, dalle ore 17 alle ore 20 da lunedì a venerdì e nel fine settimana dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 17 alle ore 20. La manifestazione sarà presentata da Valerio Martorana.

Di seguito l’elenco degli artisti che esporranno le loro opere:

Agostina Caccamo, Tea Durmishidze, Lela kobakhidze, Dali Pridonashvili, Enzo Buccheri, Sopiko Inasaridze, Andrea Harangi, Katalin N. Sébastien, Florinda Giannone, Lizi Chqareuli, Marinella Raffo, Luisa Barrano, Sofi Etsadashvili, Rosanna Reategui, Lucilla Luciani, Xatu Sharashenidze, Loredana Aimi, Teona Begdarashvili, Guido Carpinteri, Gabrielle Virdi, Giovanni Fornaro, Lucia Garofalo, Spada Luisa, Aldo D’ Amato, Nutsa Dchidze, Tatiana Bulava, Ketevan Kaviladze, Maria Gina Lima, Maria Rita Serafico, Natia Kanelis, Giovanna Cusumano, Ekaterine Beriashvili, Ketevan Meskhi, Nicolo Baramia, Nino Balkhamishvili, Paola Grillo, Lucia Sandra Distabile, Irina Dzamashvili, Carmelisa Paravizzini, Vadanini, Giovanni Raffo, Giovanni Pititto, Adriana Stella, Ekaterine Goginava, Phil Red, Mario Vittoria, Shorena Gogiashvili e Phridon Bolkvadze (IJARETELI), Giuseppe Spadola, Elena Ushakova, Gyorgy Dobus, Nadia Gaggioli, Nina Darchia, Carmelo Battaglia, Natia Gikashvili, Ettore Pompilio, Pippo Depetro, Dorka Dobus, Nino Dzamashvili.

Luogo: Castello Principi di Biscari, ACATE, RAGUSA, SICILIA

