Si è svolta presso la Caserma Cascino Lancieri di Aosta a Palermo la cerimonia di consegna di una scaletta, donata dal professore Giuseppe Buscemi. Si tratta di uno strumento che facilita la persona con disabilità a montare in sella. Alla cerimonia erano presenti anche il comandante della caserma Cascino colonello Lorenzo Mangia, il tenente colonnello Nicolò Pensabene, l’assessore comunale allo Sport Alessandro Anello e alle Politiche sociali Mimma Calabrò, il delegato regionale Fisdir Roberta Cascio, il consigliere federale Fisdir Germano Bondì, Francesco Muceo del club Rotary Baia dei Fenici, la dottoressa Claudia Amato della società sportiva “Ripartiamo in sella” che opera all’interno della caserma e Stefano che, per primo, ha usato la nuova scaletta.

Luogo: Caserma Cascino, Via Isaac Rabin, 47, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.