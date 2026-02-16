Erice, Aiello e Mannina all’attacco: “Accuse Bonfiglio palesemente false e smentite dai fatti”

ERICE – Un fronte comune in difesa del prestigio delle istituzioni. La Vicepresidente del Consiglio comunale, Assunta Aiello, e la consigliera Simona Mannina intervengono con una nota congiunta per smentire con fermezza le recenti dichiarazioni social della consigliera Sabina Bonfiglio, definendo le sue accuse di presunti attacchi sessisti come “palesemente false” e prive di ogni fondamento.

Secondo le due esponenti politiche, quanto pubblicato nelle scorse ore rappresenta un episodio di estrema gravità, che rischia di offendere la dignità e il ruolo dell’Assise civica della città di Erice. Aiello e Mannina parlano apertamente di una strategia comunicativa finalizzata a destabilizzare il confronto politico, attraverso un vittimismo strumentale che non trova alcun riscontro nei fatti.





La smentita video.

Il punto centrale della replica riguarda la seduta consiliare del 13 febbraio. Le consigliere sottolineano come ogni cittadino possa verificare direttamente la veridicità di quanto accaduto, visionando la registrazione integrale disponibile sul canale YouTube ufficiale del Comune. “I fatti sono chiari e documentati – affermano – e dimostrano in modo inequivocabile l’infondatezza delle accuse”.





Offese nelle commissioni e al termine di consigli comunali.

Aiello e Mannina evidenziano inoltre che, nel corso dei lavori delle commissioni consiliari e al termine di due consigli comunali, l’unica ad aver utilizzato espressioni offensive e inaccettabili è stata proprio la consigliera Bonfiglio. Per tali comportamenti è stato già presentato un esposto nelle sedi competenti, a tutela della dignità personale e del rispetto dovuto alle istituzioni.







Assenza di proposte politiche.

La nota si sposta poi sul piano dell’attività amministrativa. “Ad oggi, con rammarico, non è stato possibile riscontrare alcuna proposta politica concreta o progetto per la città su cui avviare un confronto serio e costruttivo”, dichiarano Aiello e Mannina.



Il comunicato si conclude con un appello al senso di responsabilità e al decoro istituzionale, invitando la consigliera Bonfiglio ad abbandonare la dialettica della provocazione e a onorare il mandato elettorale con impegno, serietà e proposte utili alla comunità, mettendo al centro esclusivamente gli interessi dei cittadini di Erice.

Luogo: Erice

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.