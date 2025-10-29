Nel cuore di Palazzo Sales, gli studenti del Liceo “Made in Italy” scoprono un nuovo modo di imparare: il Metodo Rondine, che trasforma il conflitto in dialogo, la classe in comunità, e la conoscenza in crescita personale.

Tra pietra antica e sguardi giovani, prende forma un’educazione che unisce empatia, creatività e cittadinanza attiva.

Questo è il nostro racconto: un viaggio che comincia da Erice e guarda al mondo, dove la formazione imprenditoriale e creativa del Made in Italy incontra la crescita umana e civile.

