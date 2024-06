“Il mio più sincero in bocca al lupo alle studentesse e agli studenti che stanno affrontando l’esame di Maturità. Una tappa fondamentale della propria vita che segna un momento di passaggio, la conclusione di un percorso e l’inizio di un altro che vi porterà a costruire il vostro futuro.

In questo viaggio anche il mondo del diritto allo studio è con voi, per sostenere con i suoi servizi tutti i maturandi e le maturande che al termine di questo esame decideranno di proseguire nella loro formazione all’università. Impegnandoci tutti i giorni perché quel diritto fondamentale sancito anche dalla nostra Costituzione che è il diritto all’istruzione, venga assicurato indipendentemente dalle condizioni economiche a tutti i capaci e meritevoli”: così dichiara il presidente di Andisu, Alessandro Ciro Sciretti, in occasione degli esami di maturità in corso di svolgimento in tutta Italia.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.