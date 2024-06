È uscito il 31 Maggio il nuovo singolo de La Dìva dal titolo ROMA, un brano che conferma il successo della band siciliana che esce con questo nuovo singolo dopo aver pubblicato il disco “Canzoni di città”. Il singolo ha un sound electropop che strizza l’occhio alla dance, un marchio di fabbrica ormai riconoscibile nei lavori de La Dìva. La voce limpida di Melissa che gioca con le sue abilità tecniche vocali, si mescolano ritmiche accattivanti di Flaviano ed effetti talvolta trasognanti e malinconici. Caratteristica sempre presente l’attenzione ai cori che rimangono in testa. Il testo parla di quanto spesso abbiamo una visione distorta della realtà e tutto ciò che di negativo vediamo è soltanto nella nostra percezione delle cose ma in fondo, se ritroviamo noi stessi, dentro abbiamo il sole e molte delle cose che ci sembravano brutte e negative in realtà non lo sono affatto.

Una ragazza che cammina per le strade della città e ritrova sé stessa, è la metafora attraverso la quale viene espresso questo concetto. Il brano vuole essere anche una dedica alla città di Roma che per Melissa e Flaviano rappresenta la loro seconda casa. Potete ascoltare il pezzo qui https://open.spotify.com/album/4nb9Y9FmRoSB9xC47xkIxy?si=MRcwhYuKTvaDd9ZQZW_hmw





Biografia:

La Dìva è un progetto musicale di Melissa Petitto e Flaviano “Ray” Pennisi. Il loro è un sound electropop con influenze disco e funk con un sound moderno ed un look glam che li contraddistingue. Realizzano la sigla del programma di Fiorello “Viva Rai2” componendo musica e testo realizzando il video nel parco archeologico di Selinunte. Si esibiscono anche live a “Viva Rai2” suonando “L’Estate a Novembre”, brano che ha anticipato il loro disco Canzoni di Città, e che vede il feat di Fabrizio Bosso alla tromba, uno dei più grandi trombettisti del mondo. Il disco raggiunge oltre 250.000 streaming solo Spotify numeri che si aggiungono alle milioni di visualizzazioni sui social.





Hanno aperto i concerti dei The Kolors e degli Zero Assoluto in Sicilia.

Hanno collaborato con:



-Shaun Martin (tastierista degli Snarky Puppy e vincitore di 7 Grammy)

-Jeffrey Jey (Eiffel65)

-Ghigo Renzulli (Litfiba)

-Cesareo (Elio e le Storie Tese)

-Maurizio Solieri (Vasco Rossi)

-Fabrizio Bosso

e altri.

Ospiti di Michele Cucuzza e altri tv e radio, si sono esibiti alla Milano Music Week, all’Auditorium Rai ed ospiti in numerose manifestazioni.



Collaborano in produzioni televisive Rai in qualità di musicisti.



I loro video hanno milioni di visualizzazioni.

