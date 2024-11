Un’importante esercitazione antincendio, svoltasi nei giorni scorsi al Garibaldi-Nesima, è stata valutata positivamente dai Vigili del Fuoco di Catania, i quali hanno osservato con particolare attenzione tutte le fasi della gestione dell’emergenza.

Le prove effettuate all’interno del presidio hanno avuto una duplice natura: da una parte quella legata all’evacuazione del reparto di Ortopedia, individuato attraverso un sorteggio estemporaneo; e un’altra riguardante il relativo Centro di Gestione, collocato per l’occasione nel reparto di Chirurgia Toracica.

Il percorso effettuato si è svolto seguendo un preciso protocollo, che ha preso il via attraverso la chiamata di allarme rosso effettuata dal reparto di Ortopedia verso la Reception dell’ospedale, la quale ha immediatamente avvertito il Coordinatore della Gestione dell’Emergenza, per l’occasione rappresentato dal dirigente medico di Presidio, dott. Salvatore Gullotta, nonché verso i Vigili del fuoco. Nel processo sono stati coinvolti anche gli operatori della sicurezza interna, facenti capo alla ditta Mondialpol, e gli addetti antincendio esterni della ditta Europolice, Antonio Lucchesi, Fabio Pistagno e Vito Primitivo.

“Il successo di questa esercitazione – ha detto il dott. Giuseppe Giammanco, direttore generale dell’Arnas Garibaldi – è dovuto principalmente all’adeguata formazione approntata all’interno dell’ospedale, anche nelle singole unità operative, nonché grazie al supporto e alla professionalità dei vigili del fuoco di Catania. Si tratta di un modello di sinergia che non poteva non portare a risultati rassicuranti”.

A seguire l’esercitazione, creando un perfetto raccordo tra gli attori coinvolti, era presente l’Ing. Valentina Borrelli, per l’Arnas Garibaldi, gli ingegneri Angelo Sgroi e Gabriella Cristaudo, per i Vigili del Fuoco, accompagnati dal Capo squadra addetto all’Ufficio di Polizia Giudiziaria, Vito Piccione.

Di grande rilevanza il supporto del Direttore medico di Presidio, dott.ssa Graziella Mangiagli, Coordinatore della Gestione dell’Emergenza del presidio, quello del dott. Nunzio Acquaviva, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Arnas Garibaldi, nonché del dott. Francesco Ponzo, capo sala del reparto di Ortopedia.





