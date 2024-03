Nei giorni scorsi, il personale del 46° reggimento trasmissioni dell’Esercito si è recato in visita ai giovani pazienti dei reparti pediatrici degli ospedali “G. Di Cristina” e “Cervello” di Palermo, per far loro dono delle tradizionali uova di Pasqua.

Anche quest’anno il reggimento ha acquistato le uova di cioccolato nell’ambito della campagna di beneficienza a sostegno all’Associazione Italiana contro le Leucemie – linfomi e mieloma (AIL).

Un doppio gesto di solidarietà che, oltre ad aver portato un sorriso ai piccoli ricoverati, ha contribuito a sostenere la ricerca scientifica e l’assistenza dei pazienti affetti da patologie del sangue.

L’attività, frutto di una consolidata sinergia tra il 46° reggimento trasmissioni dell’Esercito e le realtà locali, è stata particolarmente apprezzata dall’AIL e dal personale ospedaliero, sucitando sentimenti di gratitudine da parte delle famiglie dei giovani pazienti.

