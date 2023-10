VILLAFRANCA TIRRENA – L’attesa sta per volgere al termine, la Sicily Bvs F.lli Anastasi esordirà in campionato domenica 15 ottobre alle ore 18 contro l’Aquila Bronte Volley davanti al pubblico amico del PalaCampagna di Saponara. Per gli uomini di coach Zappalà, quanto per gli ospiti di coach Cartillone, sarà l’esordio stagionale. Questo perché nonostante la partita è valida come seconda giornata del campionato di Serie B nel Girone I le due squadre hanno osservato un turno di riposo settimana scorsa.

La Sicily Beach Volley School Fratelli Anastasi è pronta, come ci conferma il neo nominato capitano Massimo Giliberto: “Essere il capitano è un grande onore, poi in questa società ancor di più e ne sono molto contento. Da due mesi ci alleniamo molto bene, volevamo già giocare ma il turno di riposo non ce l’ha permesso”. Presentando la squadra avversaria invece ha dichiarato: “Dalle informazioni che abbiamo l’Aquila è una formazione preparata con giocatori di categoria, sarà un’esordio importante che ci aiuterà a capire il nostro reale livello”. Sarà anche la prima in casa per la Sicily Bvs F.lli Anastasi e Giliberto promette: “Noi ci stiamo allenando per dare soddisfazioni ai nostri tifosi e ai nostri sponsor, il primo pensiero è giocare una buona pallavolo per farli divertire”.

L’Aquila Bronte Volley viene dal sesto posto della passata stagione e i precedenti in Serie B contro la Sicily Bvs F.lli Anastasi vedono gli etnei avanti per 2-0, avendo prevalso in entrambe le sfide lo scorso anno per 3-1. Squadra per lo più confermata quella di Bronte che ha inserito solo cinque nuovi elementi a disposizione del tecnico Francesco Cartillone: il centrale Stefano Pirozzi, il palleggiatore Andrea Lopresti e gli schiacciatori Massimo Marletta, Danilo Cortina e Giovanni Chillemi. Confermati invece i liberi Contraffatto e Cartillone, i centrali Scuderi e Platania, gli schiacciatori Buremi e Leonardi, l’opposto Scuffia e il palleggiatore Sabella.

A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Martina Rossino ed Erika Burrascano, la gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Sicily B. Volley School”. La gara al momento è prevista a porte chiuse, la società ha chiesto una deroga agli organi competenti che decideranno nella giornata di sabato.