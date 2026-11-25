La squadra di Santa Margherita di Belìce inizia la stagione 2026/2027 con una prova di forza davanti al pubblico delle grandi occasioni. Un poker di Berrie Hommel e una doppietta di Francesca “Kikka” Nicolosi regalano i primi punti ai gialloverdi, che guardano già alla doppia trasferta di febbraio contro i Dolphins Ancona.

Partenza lanciata per i Leoni Sicani, che nella prima giornata del Campionato Nazionale di Powerchair Hockey di Serie A2 superano con un netto 6-2 l’A.S. Magic Torino sul parquet amico del Barbera Center (Via G.P. da Palestrina 2A). Davanti a una cornice di pubblico calorosa e partecipe, la squadra di Santa Margherita di Belìce — realtà sportiva della città che rappresenta con orgoglio le Terre Sicane e la Valle del Belìce — ha subito imposto il proprio ritmo di gioco, inaugurando nel migliore dei modi la stagione agonistica 2026/2027 targata FIPPS.





La partita, i marcatori e l’emozione finale

Fin dalle prime battute dei due tempi regolamentari da 20 minuti effettivi, la formazione belicina ha mostrato grande lucidità tattica, precisione nelle traiettorie e solidità difensiva, confrontandosi con un avversario ostico e ben organizzato come l’A.S. Magic Torino, squadra di grande tradizione che ha affrontato la lunga trasferta piemontese lottando con grinta e sportività su ogni pallina fino all’ultimo secondo. A firmare la vittoria gialloverde sul tabellone sono stati il fuoriclasse olandese Berrie Hommel, protagonista assoluto con uno straordinario poker (4 reti), e Francesca Nicolosi (“Kikka”), a segno con una splendida doppietta (2 gol) che ha infiammato gli spalti.





Un successo costruito sul parquet dall’intesa tra l’ossatura storica del gruppo — guidata dal capitano Giuseppe Sanfilippo insieme a Caterina Crapanzano, Biagio Parrino, Francesca Massimino, Giuseppe Capizzo, Ignazio Capizzo, Giuseppe Bivona, Aurelio Licari— i nuovi innesti in rosa Maik Aouinet e Giuseppe Rizzo, e lo stesso Berrie Hommel, pluricampione mondiale ed europeo della disciplina che nelle scorse settimane aveva già curato la preparazione tattica della squadra. Al triplice fischio, grande emozione tra tutti gli atleti e momento di festa collettiva con una suggestiva ola finale insieme a tutto il palazzetto.

Determinante, il lavoro della guida tecnica affidata al mister Vincenzo Bivona e al vice allenatore Emmanuele Marchese, supportati dallo staff operativo composto dal dirigente tecnico Gaspare Guzzardo, dalla dirigente accompagnatrice Ninni Petralia, dal team manager Amedeo Fallica, dai meccanici Giuseppe Abate e Baldo La Manno — fondamentali per l’efficienza delle carrozzine elettroniche a bordo campo — dalla psicologa Giusi Trinceri, dai volontari semplici (tra cui Antonino Calandra) e dai ragazzi in Servizio Civile Universale (Emmanuele Marchese, Giuseppe Abate, Giulia Francesca Giambalvo e Giuseppe Gigliotta).





Le parole del mister Vincenzo Bivona

Soddisfatto ed emozionato a fine gara il tecnico gialloverde: «Sono molto felice della prestazione di tutti: oggi abbiamo giocato davvero da squadra, ed era esattamente ciò che chiedevo. In diversi frangenti siamo riusciti a esprimere un ottimo gioco e questo mi rende ancora più fiero, perché sono convinto che questo sia solo il punto di partenza e che con il lavoro potremo crescere ancora tanto. Faccio i complimenti a tutto lo staff e ai volontari per l’organizzazione impeccabile e, soprattutto, a tutti i ragazzi: hanno dato il meglio e sono davvero orgoglioso di ognuno di loro. Ora testa subito alla prossima sfida, con la stessa voglia, determinazione e spirito di squadra».

La corsa Playoff e il prossimo appuntamento

Con i primi punti in cassaforte in un girone ad altissima competitività che comprende anche Wolves Bareggio, Dolphins Ancona e Bulls Treviso, i Leoni Sicani muovono un primo passo concreto nella regular season da 8 giornate che mette in palio l’accesso allsa fase finale nazionale per la promozione in Serie A1.

Il campionato osserverà ora una pausa invernale prima del ritorno in campo fissato per domenica 28 febbraio 2027, quando i Leoni Sicani affronteranno la doppia sfida esterna valida per la 2ª e la 3ª giornata contro l’ASD Dolphins Ancona al Palasport “Lino Liuti” di Falconara Marittima (AN), con fischio d’inizio previsto alle ore 11:00 per la gara d’andata e alle ore 15:00 per il match di ritorno.

Un ringraziamento speciale va infine alla cittadinanza di Santa Margherita di Belìce e del territorio, accorsa numerosa sugli spalti del Barbera Center per sostenere i colori gialloverdi, e a Viola Pasticceria per aver gentilmente offerto il rinfresco del terzo tempo, nonché a tutti gli sponsor e partner che accompagnano la squadra in questa avventura nazionale: Mnemosine (Ente Accreditato MIUR), Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale, EcoXXI, Tantaro Energia S.r.l., DLF – Dopolavoro Ferroviario di Trapani, Anaprof Formazione, Sanfilippo S.a.s., Dart Store, Sicily Commerce 2.0 Srl, Sidil, Neomedia e LG Service.

Luogo: Barbera Center, via Giovanni Pierluigi da Palestrina , 2/a, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

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