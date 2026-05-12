Mettere a fuoco obiettivi, esiti attesi, attori chiave e condizioni utili a rendere più efficaci le azioni rivolte agli adolescenti nei territori di Gela, Niscemi, Mazzarino e Riesi, tenendo ben presente il ruolo di elementi che possono facilitare o ostacolare il raggiungimento dei risultati.

È stato l’obiettivo del workshop di Outcome Mapping e Theory of Change, realizzato con il supporto metodologico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. Un momento di confronto realizzato nell’ambito di “EsserCi”, progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che interviene nei territori di Gela, Niscemi, Mazzarino e Riesi. Ricco, infatti, il parterre di partner, che vede il circolo Arci Le Nuvole quale ente capofila e che è composto dai Comuni di Gela, Niscemi, Mazzarino e Riesi, dalle scuole del comprensorio, dall’associazione “I Girasoli Onlus”, dal Centro di Educazione Ambientale e dal l’Istituto per la Ricerca Sociale.

Un progetto, EsserCi, che punta a sviluppare una rete di presìdi accessibili per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, attraverso sportelli di ascolto, sportelli di counseling, laboratori esperienziali e creativi, sostegno alle famiglie e azioni rivolte alla comunità educante. Un modello integrato che mira ad aumentare il benessere psicologico e sociale degli adolescenti e a ridurne le condizioni di disagio, rafforzando al tempo stesso la capacità di risposta di scuole, servizi e territorio.

Importante il passaggio rappresentato dal workshop, capace di consentire il consolidamento di una lettura comune del progetto, valorizzando il contributo di tutti i soggetti coinvolti. In un contesto in cui il disagio adolescenziale richiede risposte sempre più tempestive, coordinate e vicine ai luoghi di vita dei giovani, EsserCi conferma così la propria scelta di fondo: esserci davvero, con ascolto, competenza e lavoro di rete.





Luogo: Circolo Arci Le Nuvole, GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

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