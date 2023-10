Noleggioauto.it ha realizzato un’analisi sulle tendenze dei noleggi di automobili nell’estate 2023 nelle varie città italiane.



L’estate è da sempre il periodo per eccellenza delle vacanze e questa tendenza è facilmente riscontrabile anche nel settore del noleggio auto. Infatti, sono moltissime le persone che decidono di prenotare un’auto a noleggio nel corso dell’estate, per ragioni di svago ma anche per motivi di lavoro. Tuttavia, in alcune città e regioni sembra esserci una maggiore preferenza per il noleggio delle automobili rispetto all’uso di altri mezzi di trasporto.

A tal proposito, noleggioauto.it ha analizzato i dati a sua disposizione relativamente alle prenotazioni dell’estate 2023 per capire quali sono state le 5 città italiane con il maggior numero di auto noleggiate. Ecco nel dettaglio i risultati dell’indagine.

Estate 2023: le 5 città italiane con più auto noleggiate

Nel periodo che va da giugno a metà settembre 2023 sono stati registrati numeri importanti nel settore dell’autonoleggio: tuttavia, alcune mete sono state preferite da molte più persone che hanno scelto di viaggiare in auto per l’estate. Secondo quanto rilevato dai dati a disposizione di noleggioauto.it, le 5 destinazioni italiane che hanno fatto registrare più auto noleggiate nel corso dell’estate 2023 sono state Catania, Milano, Palermo, Napoli e Roma.

Nello specifico, il 9,5% delle prenotazioni di auto a noleggio per il periodo da giugno a metà settembre ha interessato Catania, che domina la classifica. A seguire la città etnea si trova Milano, con il 5,8% delle prenotazioni. Completa il podio un’altra siciliana: Palermo è stata la terza destinazione per numero di noleggi, con una percentuale pari a 4,5. Infine, nelle ultime due posizioni della top 5 si trovano Napoli e Roma, rispettivamente al quarto e al quinto posto con il 4,2% e il 4,1% delle prenotazioni totali.

Per quanto riguarda le compagnie di noleggio preferite dagli italiani su noleggioauto.it per l’estate 2023, l’agenzia che si trova in testa è Surprice. A seguire, il podio è completato da Europcar e Sicily By Car. Infine, guardando i dati in ottica regionale, le prime due regioni per numero di noleggi sono la Sicilia e la Lombardia, rispecchiando di fatto l’analisi per città, mentre le altre tre posizioni della top 5 sono occupate in ordine da Puglia, Sardegna e Campania.





