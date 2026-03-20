Prende sempre più forma l’estate live di Sfera Ebbasta. Dopo il grande entusiasmo registrato per gli show negli stadi, dove Sfera si prepara a vivere con il suo pubblico tre notti all’insegna della $€LEBRATION a Torino (23 giugno @ Allianz Stadium) e Milano (doppietta @ San Siro l’8 e 9 luglio), arriva oggi l’annuncio di 5 nuovi appuntamenti dal vivo per i mesi di luglio e agosto, cuore pulsante del tour ESTATE 2026 prodotto da Vivo Concerti.

Unico appuntamento siciliano, promosso da Giuseppe Rapisarda Management, l’1 agosto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. I biglietti saranno disponibili online dalle ore 14:00 di venerdì 20 marzo, e nei punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di mercoledì 25 marzo 2026.





Dopo le serate-evento negli stadi pensate per celebrare hit dopo hit i 10 anni di carriera del Trap King, che ad oggi ha collezionato 238 Dischi di Platino e 37 Dischi d’Oro conquistando una delle fanbase più solide della scena musicale italiana, il viaggio live di Sfera Ebbasta proseguirà sui palchi estivi. Ecco il calendario completo: Firenze, il 12 luglio @ Visarno Arena; Treviso – Villorba, il 16 luglio @ Arena della Marca; Salerno, il 25 luglio @ SalernoSounds; Palermo, l’1 agosto @ Velodromo Paolo Borsellino; Gallipoli (LE), il 14 agosto @ Oversound Music Festival (Parco Gondar – Arena).



Cinque nuovi concerti estivi che porteranno Sfera da Nord a Sud Italia confermando una volta in più la sua volontà di incontrare il pubblico in tutta la penisola, con uno show pensato per essere tra i più spettacolari della stagione.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.