Parte la stagione estiva di eventi e spettacoli del Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18).

E si prospetta un primo weekend di grandi appuntamenti: si parte stasera 29 giugno con Croxconcerti, una rassegna di artisti emergenti che sarà in Villa anche nelle giornate del 12 e 19 luglio, esibendosi a partire dalle ore 21 (con ingresso gratuito) nel palco piccolo accanto al punto ristoro Monsú, il primo luglio il palco grande ospiterà invece l’attesissimo evento Insidie Out tributo ai Pink Floyd, verrà eseguita la versione integrale dell’album “The Dark Side Of The Moon” in occasione dei 50 anni dell’uscita del disco. Martedì 4 luglio sarà la volta della Stand up comedy, alle ore 21, con “Cicale” di Matteo Fallica e il suo marchio di fabbrica: temi come la mascolinità tossica, omofobi al bar, faccine di whatsapp, cicale, banche, fagiani e tanto, tanto altro in questo caso il biglietto ha un costo di 5 euro.

Il 6 luglio alle ore 21 e sarà il turno del concerto degli Alenfado in “Spartenze”.

Storie di viaggi, migrazioni, sogni e illusioni, tra le note degli Alenfado e i racconti di Rosalia Billeci, dalle sonorità lusitane a quelle del Mediterraneo, dalle borgate di Lisbona ai quartieri popolari della mostra terra. Biglietti a partire da 10 euro, senza prevendita, al botteghino di Villa Filippina, dalle ore 10 alle 13.

Sabato 8 luglio doppio evento Modcafé con musica dal vivo dei Supersonic a partire dalle 20 (evento in collaborazione con Expats Living Palermo) e serata planetario dalle 21 “Galaxy Express”, un tour alla scoperta delle meraviglie di profondo cielo visibili in questo periodo. Nebulose, ammassi stellari e galassie saranno le principali protagoniste di un percorso guidato sotto la cupola del planetario e potranno essere ammirate all’esterno attraverso l’osservazione diretta con un telescopio di ultima generazione, l’unistellar, in grado di mostrarci questi splendidi oggetti anche dal cielo inquinato della città. Tre turni a disposizione, ore 21 – 21.45 – 22

Costi: intero (dagli 11 anni in su) 6 euro, ridotto (dai 5 ai 10 anni) 3 euro. Ticket disponibili online su www.parcoticket.it o a Villa Filippina.

Domenica 9 luglio in Villa a partire dalle 20,30 ci saranno i Civitas tango con “Milonga final summer 2023” per festeggiare la fine dell’anno accademico e l’inizio dell’estate.

Giovedì 13 luglio sul palco grande Festinello teatro Ditirammu dalle ore 8 alle 11, canti musiche e danza della storica compagnia folk. In programma anche grandi concerti: Caro Carosone il 21 luglio, Alice canta Battiato il 30 luglio. Dal giovedì alla domenica, indipendentemente dalle serate/evento sarà aperto all’interno della Villa il punto ristoro Monsú per prenotare un tavolo online https://monsu.my.canva.site/

