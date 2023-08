Nell’ambito delle manifestazioni inserite nel ricco calendario dell’Estate Monrealese 2023 si svolgerà a Monreale (Palermo) l’evento “Pinocchio racconta Pinocchio, 50 anni dopo” con ospite Andrea Balestri il piccolo Pinocchio televisivo e Giuseppe Li Causi cultore di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

L’evento si terrà il 16 agosto 2023 alle ore 17 presso Villa Savoia via Benedetto D’acquisto con ingresso libero fino ad esaurimento posti. L’incontro culturale è realizzato con il patrocinio del Comune di Monreale in un pomeriggio dedicato dopo i 50 anni della messa in onda dello sceneggiato televisivo Pinocchio su RaiUno (aprile 1972). Di Pinocchio si ricorda un cast strepitoso di attori come Andrea Balestri per l’appunto interprete meraviglioso del Pinocchio bambino che nell’occasione racconterà degli aneddoti raccolti nel dietro le quinte durante le riprese e il tutto ricordato in un libro scritto dallo stesso Balestri; un geniale Geppetto interpretato da un grande Nino Manfredi, Gina Lollobrigida nei panni della fatina e come non citare i due grandi attori palermitani Franco Franchi e Ciccio Ingrassia nella strepitosa parte del Gatto e la Volpe. Pinocchio rimane sempre nei nostri pensieri sicuramente a tutti a distanza di anni e ci fa ritornare bambini in un mondo ormai cambiato dalle tecnologie social. A fine dibattito seguirà la proiezione dello sceneggiato e chi vorrà potrà acquistare il libro di Andrea Balestri.