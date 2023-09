L’efficienza energetica è una priorità globale, e con l’invenzione di F3MAX, Eteco, una società del Gruppo Casillo, sta affrontando questa sfida con un’innovazione straordinaria. F3MAX, update del brevettato filtro passa banda ETECOF3, è progettato per ridurre i disturbi elettrici ad alta frequenza, causa di dispersioni termiche e surriscaldamento sia negli impianti di consumo che di produzione di energia. Questo nuovo F3MAX, arricchito in funzionalità e applicazioni, rappresenta una soluzione altamente efficiente per aziende e impianti di produzione di energia.

Si tratta di una soluzione completa e versatile per migliorare la qualità dell’energia (power quality) che si adatta in modo flessibile a diverse configurazioni di rete elettrica, garantendo risultati eccezionali. Gli utenti che adottano F3MAX possono aspettarsi un notevole risparmio energetico, con una riduzione del consumo di energia superiore al 5% (kWh) per gli utenti consumatori e un aumento della produzione di energia ben oltre il 5% (kWh) per gli utenti produttori.

Pietro Andriola, CEO di Eteco Srl e inventore del filtro passa banda, ha dichiarato: “F3MAX è il risultato di anni di ricerca e sviluppo dedicati all’ottimizzazione del prodotto. Siamo entusiasti di offrire questa soluzione all’avanguardia che aiuterà le aziende ad ottenere benefici economici, ridurre l’impatto ambientale e aumentare la loro competitività e sostenibilità.

F3MAX si distingue dagli altri filtri in commercio per essere un ottimizzatore di corrente, non un ottimizzatore di tensione. È dotato di un equipaggiamento IoT che consente il monitoraggio da remoto dell’energia, dell’efficienza e del corretto e ottimale funzionamento dei singoli moduli nel tempo.

Un aspetto chiave di F3MAX è la capacità di ridurre i disturbi ad alta frequenza con una connessione in parallelo alla rete elettrica senza scaricarli a terra. F3MAX è disponibile con un contratto HaaS (Hardware as a Service) per un periodo di 10 anni e rappresenta un investimento intelligente e a lungo termine per qualsiasi azienda interessata a migliorare la propria efficienza energetica.

*Eteco s.r.l è ‘impresa innovativa che si occupa di efficienza energetica delle reti elettriche e qualità dell’energia per industrie e imprese. Società del Gruppo Casillo con cui condivide struttura manageriale e visione strategica lavora per una gestione più sostenibile del business che genera valore economico per le imprese e contribuisce a salvaguardare l’ambiente.

