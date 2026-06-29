Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo Etna Tricolore, la tre giorni di confronto politico e programmatico promossa dai coordinamenti regionale e provinciale di Fratelli d’Italia, guidati rispettivamente dall’on. Luca Sbardella e da Alberto Cardillo, che ha trasformato Zafferana Etnea in un laboratorio di idee e di proposte per il futuro della Sicilia. Per tre giorni l’Airone Wellness Hotel ha ospitato ministri, parlamentari nazionali ed europei, deputati regionali, assessori del Governo siciliano, dirigenti di partito e amministratori locali provenienti da tutta l’Isola, protagonisti di un intenso programma di panel e tavoli di approfondimento dedicati ai temi più strategici per lo sviluppo della Sicilia. Ad aprire la manifestazione è stata Arianna Meloni, capo della Segreteria politica di Fratelli d’Italia, che ha rivendicato i risultati raggiunti dal Governo nazionale e ha richiamato il valore del radicamento territoriale, dell’ascolto e della costruzione di una classe dirigente sempre più preparata e vicina alle comunità locali. Significativa anche la partecipazione del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, che ha offerto il proprio contributo al dibattito sulle grandi sfide che attendono il Paese e la Sicilia.





Nel corso della manifestazione si sono alternati numerosi momenti di confronto dedicati alla pubblica amministrazione, alla sanità, alla programmazione europea, agli enti locali, alle infrastrutture, al diritto alla casa, alle politiche per la famiglia e per i giovani, con un dialogo costante tra rappresentanti delle istituzioni e amministratori locali. Proprio il confronto diretto con sindaci, assessori e consiglieri comunali ha rappresentato uno degli elementi qualificanti dell’iniziativa. Oltre 250 amministratori locali si sono infatti accreditati ai panel, contribuendo con idee, proposte ed esperienze amministrative ad arricchire il dibattito e a delineare una piattaforma programmatica sempre più vicina alle esigenze dei territori.





“Siamo estremamente soddisfatti della straordinaria partecipazione registrata in questi tre giorni – dichiara il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Luca Sbardella – La presenza di oltre 250 amministratori locali testimonia una forte voglia di partecipare, confrontarsi, ascoltare e contribuire alla crescita della nostra classe dirigente. È proprio questo il senso di Etna Tricolore: creare occasioni di dialogo vero, nelle quali le linee programmatiche possano essere arricchite e migliorate grazie ai contributi di chi ogni giorno amministra i territori e conosce da vicino le esigenze delle comunità. La politica cresce quando sa mettersi in ascolto e costruire insieme le proprie proposte”.





Sulla stessa linea il coordinatore provinciale Alberto Cardillo, che sottolinea il valore identitario della manifestazione. “La Federazione provinciale di Catania ha sempre creduto nell’importanza di creare occasioni di confronto come questa – spiega Cardillo – Siamo orgogliosi di aver dato vita a una manifestazione che ha saputo coniugare approfondimento politico, formazione della classe dirigente e spirito di comunità. La nostra forza sta proprio nell’essere un partito radicato, capace di riunire amministratori, dirigenti, militanti e rappresentanti delle istituzioni in un clima di ascolto e condivisione. Non vogliamo essere migliori degli altri, ma continuiamo a distinguerci per il nostro modo di fare politica: costruendo comunità e non semplici comitati elettorali. È questo il valore aggiunto di Etna Tricolore”.

Il successo organizzativo e l’elevata partecipazione registrata confermano la validità di un format che mette al centro il dialogo tra i diversi livelli istituzionali e il coinvolgimento degli amministratori locali, chiamati a contribuire in maniera concreta alla costruzione delle politiche del partito per il futuro della Sicilia.

Luogo: ZAFFERANA ETNEA, CATANIA, SICILIA

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