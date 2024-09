Sei docente, dirigente scolasticǝ, educatorǝ o genitore? Vuoi sperimentare nuovi approcci e strumenti educativi?

EU School – Scuola ed Europa: per un’educazione di qualità, equa e inclusiva – organizzato da CESIE ETS e Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci di Palermo – è un evento informativo gratuito che accompagna le scuole di tutti gli ordini e gradi verso nuove opportunità formative per docenti e studenti, promuovendo l’innovazione e nuove forme di cooperazione fra scuole e terzo settore nel campo dell’educazione primaria e secondaria.



Ti aspettiamo giovedì 26 settembre 2024 alle 15.00 al Parco Villa Filippina, Piazza S. Francesco di Paola, 18 – Palermo. La partecipazione all’evento è gratuita. Iscriviti qui: https://bit.ly/euschool2024

Agenda



15:00 Arrivo e registrazione

15:30 CESIE ETS e Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci: il nostro lavoro quotidiano con e per le scuole – Irene Pizzo, CESIE ETS e Alberto Biondo, Centro per lo sviluppo Creativo Danilo Dolci

16:00 Promuovere le STEM a scuola: approcci e strumenti per una didattica esperienziale – Emna Miled, CESIE ETS

16:30 Progetto BoysLingo – M-Learning & Gamification per colmare il divario di genere nello sviluppo delle competenze linguistiche a scuola – Alice Schirosa, CESIE ETS

16:45-18:00 Workshop paralleli:

1. Workshop sperimentale: Uno spazio online più sicuro per i nostri ragazzi insieme a CESAGRAM – Ennio Iannitto, CESIE ETS

2. Progetto Enable: Come approcciarsi al meglio allo studente con traumi psicosociali legati al loro background migratorio – Mohamed Bashir Omar, CESIE ETS

3. Progetto STEM by STEM: Introdurre il Tinkering nel contesto classe: laboratorio su come costruire un forno a energia solare – Emna Miled, CESIE ETS

Luogo: Parco Villa Filippina, Piazza San Francesco di Paola, 18, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 26/09/2024

Data Fine: 26/09/2024

Ora: 15:00

Artista: CESIE ETS

Prezzo: 0.00

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.