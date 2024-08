La città di Canicattini Bagni si prepara a vivere e a condividere un altro fine settimana di grandi eventi da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre 2024 dopo i successi del Festival del Rifugiato, del trentesimo Canicattini Jazz Festival e il più recente quarantunesimo Raduno Bandistico “M° Nino Cirinnà”.

Sarà un appuntamento con le tradizioni e la cultura popolare della comunità guidata dal Sindaco Paolo Amenta, con i suoni e i sapori della terra iblea, un viaggio nella memoria storica della città di Canicattini Bagni di fine ‘800 e inizio ‘900 per omaggiare e onorare il Santo Patrono della città, San Michele Arcangelo che si celebra il 29 settembre.

A racchiudere questo patrimonio culturale che vede protagonisti, con giochi, spettacoli, sagre enogastronomiche, gli otto Quartieri di Canicattini Bagni (Balatazza, Matrice, Pizzu Muru, Priuolu, San Giovanni, Santuzzu, Vadduni, Vigna ri Serrantinu), è il Palio di San Michele giunto quest’anno alla 37° edizione

La manifestazione è stata presentata ieri, mercoledì 28 agosto 2024, a Palazzo di Città dal Comitato dei Quartieri che in sinergia con l’Amministrazione comunale promuove e cura l’evento, con il patrocinato dall’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, e la collaborazione delle realtà associative e imprenditoriali del territorio, ad iniziare dalla Fattoria e l’Allevamento “Cugno Lupo” di Enzo Cavalieri, dell’emittente Telestar, l’Ippodromo del Mediterraneo, il Museo TEMPO, il sistema veterinario, la Protezione Civile, l’Avoca, il Corpo Bandistico Città di Canicattini Bagni, l’impresa Traina, le Parrocchie cittadine, l’importante apporto delle Forze dell’Ordine della città, Polizia Municipale e Carabinieri, e l’intervento di tanti cittadini e professionalità che offrono il proprio contributo ad un evento che richiama migliaia di visitatori.

Sono stati il Sindaco Paolo Amenta e il Presidente del Comitato dei Quartieri, Giuseppe Gionfriddo, presenti l’Assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo, Sebastiano Gazzara, i colleghi di Giunta e i componenti del Comitato che rappresenta gli otto Quartieri della città, a presentare questa 37° edizione del Palio di San Michele che continua a parlare di pace, accoglienza, integrazione e inclusione.

Non a caso sarà il concerto del maestro della musica popolare italiana Eugenio Bennato con il suo “Musica del Mondo”, il tour che segna il 2024, ad aprire e inaugurare venerdì 30 agosto 2024, ore 22:00, in Piazza XX Settembre, mentre alle ore 21:00 Giancarlo Cultrera (Principe Giank) e i Quartieri presenteranno gli appuntamenti del Palio che si concluderanno il 20 e 21 settembre con i giochi per piccoli e grandi per l’aggiudicarsi il Palio 2024.

«Un grande evento che coinvolge l’intera comunità di Canicattini Bagni attraverso gli 8 Quartieri della città – ha detto il Sindaco Paolo Amenta -. Un appuntamento culturale e sociale importante che, come gli altri eventi realizzati, continua a parlare e a trasmettere un messaggio di pace, accoglienza e inclusione, e che arriverà al mondo grazie alla voce e alla musica di un grande artista come Eugenio Bennato che da sempre coniuga linguaggi, sonorità e ritmi che arrivano da ogni parte del mondo, che arricchiranno la Canicattini Bagni crocevia multiculturale e multietnica. Un ringraziamento al Comitato dei Quartieri e a quanti con impegno e passione hanno lavorato per questa 37° edizione del Palio».

Un viaggio nella ruralità, nelle tradizioni e nella memoria storica della “Città del Liberty e della Musi-ca” di fine ‘800 e inizio ‘900, che ricorda, tra l’altro, la grande migrazione dei canicattinesi sempre più vicini ai temi dei nuovi migranti che arrivano dal Mediterraneo e dal sud del mondo.

“Una XXXVII edizione del Palio di San Michele con protagonisti gli 8 Quartieri della nostra città – ha sottolineato il Presidente del Comitato, Giuseppe Gionfriddo – con sagre, corteo storico, museo sotto le stelle, i giochi e la passeggiata a coppie con gli asini per contendersi il Palio e tanta musica e buon cibo. Un ringraziamento doveroso all’Amministrazione comunale che ci è sempre vicina, all’Assessorato e all’Ufficio Cultura, all’Ufficio stampa, alla Fattoria Cugno Lupo di Enzo Cavalieri, ai Comuni e alle delegazioni di Floridia e Solarino, all’Avoca, al Corpo Nazionale Pubblica Assistenza Templare Federiciano, ai Dottori Dominik La Rocca e Santi Uccello per il servizio veterinario, alla nostra Protezione Civile e alle nostre Forze dell’Ordine, a Tele Star, all’Ippodromo del Mediterraneo, ai Mulari di Avola, al Museo Tempo, a Giuseppe Ficara per le grafiche, ad Arte e Tradizioni Popolari di Comiso, alle Majorette di Solarino, a Patrizia Tidona e Giancarlo Cultrera per la preziosa collaborazione, a tutti gli artisti, agli espositori e ai foods e quanti collaborano per organizzare al meglio questo importante appuntamento».

Questo il programma della XXXVII edizione del Palio di San Michele.

Venerdì 30 agosto 2024 – Piazza XX Settembre

ore 20:00 – Apertura Area Food, stand prodotti tipici, mercatino artigianato ;

ore 21:00 – Presentazione Palio e Quartieri;

ore 22:00 – Concerto di Eugenio Bennato “Musica del Mondo”.

Sabato 31 agosto 2024

ore 18:00 – Sfilata in abiti storici con gli 8 Quartieri (Balatazza, Matrice, Pizzu Muru, Priuolu, San Giovanni, Santuzzu, Vadduni, Vigna ri Serrantinu) in via Vittorio Emanuele;

ore 20:00 – Centro storico da via Dei Vespri “Museo sotto le Stelle”, rievocazione degli antichi mestieri e degli usi della Canicattini di fine ‘800 inizio ‘900.

Il Museo Civico TEMPO aprirà la Chiesetta Francescana dell’antico borgo “Balnea Cannicattini” in via Dei Vespri, già via Croce, dov’è stato suggellato il Patto di Fratellanza con Greccio, la città dell’alto Lazio che ha visto nascere il primo Presepe al Mondo.

ore 20:00 – Apertura stand enogastronomici di prodotti locali e mercatino artigianato;

All’interno del “Museo sotto le Stelle” musica con i gruppi folk “i Cumpari” e il trio “Trivulu Ma-lanova e Cuntintizza”

Domenica 1 settembre 2024

ore 17:30 – Corteo in via Vittorio Emanuele con le Autorità Civili e Militari del Comune di Canicattini Bagni, la rappresentanza dei Comuni di Floridia e Solarino, i “Mulari” di Avola, le Majorette Twirlings di Solarino, i carretti siciliani di “Arte e Tradizioni Popolari” di Comiso, gli 8 Fantini rappresentanti i rispettivi Quartieri storici della città;

ore 18:00 – “Passeggiata a coppie con asini” in via Vittorio Emanuele, presentano Patrizia Tidona e Principe Giank (Giancarlo Cultrera). Questo l’abbinamento delle asinelle con i Quartieri: Girone A – San Giovanni – Veronica Briga; Priuolu – Lucia; Balatazza – Nina; Matrice – Miriana; Girone B – Pizzu Muru – Dalmazia; Vigna ri Sarrantinu – Barbarella; Santuzzo – Moana; Vadduni – Diavola;

ore 20:00 – Food & Live Music in Piazza XX Settembre;

ore 21:30 – Spettacolo musicale in Piazza XX Settembre con l’Armata Brancaleone.

Sabato 7 settembre – via Umberto (Sagrato Chiesa SS. Ausiliatrice)

ore 18:00 – Sagra della Ricotta a cura del Quartiere Santuzzo;

ore 21:00 – Concerto di Silvana Carnemolla – Sagrato Chiesa SS. Ausiliatrice;

Venerdì 20 settembre 2024 – Piazza XX Settembre

ore 19:00 – Giochi Mini Palio;

Sabato 21 settembre 2024 – Piazza XX Settembre

ore 20:00 – Giochi del Palio dei grandi con i tradizionali tiro alla fune, cursa che sacchi e staffetta.

A seguire festa per il Quartiere vincitore.





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.