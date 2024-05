“Domani, sabato 25 Maggio, alle 18.30 in Piazza Mazzini a Misterbianco (Catania) terrò un comizio insieme a Giuseppe Antoci, il nostro capolista alle Europee, e ai candidati della lista della Circoscrizione Isole”. Lo annuncia Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle.

“Un’opportunità – prosegue Marano – per confrontarci con gli elettori, e condividere con loro l’idea di Europa che vogliamo, che di certo non è quella di ritrovarci coinvolti in un terzo conflitto mondiale. La Francia ha testato la versione rinnovata dell’Asmpa-Rsuo, missile aria-terra a medio raggio con capacità nucleare e, di fronte ad uno scenario così preoccupante, il Movimento Cinquestelle non intende restare con le mani in mano: bisogna rimboccarsi le maniche e portare avanti in Europa le nostre ragioni che sono quelle della coesistenza pacifica e del rispetto reciproco”.

“Abbiamo inserito la parola pace anche nel nostro simbolo – sottolinea la deputata catanese – e per il Movimento non è solo una parola ma un obiettivo. Non si può predicare nelle piazze la pace e poi votare a favore dell’invio di armi. Del resto, lo recita anche la nostra Costituzione, ‘L’Italia ripudia la guerra’ e se la nostra Carta costituzionale ha un valore, la strada da percorrere è una sola. Non c’è guerra che si può giustificare, la perdita di vita umane a causa delle guerre è ingiustificabile”.

All’appuntamento di domani saranno inoltre presenti la senatrice Barbara Floridia, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai; Antonio De Luca, capogruppo M5s all’Ars, e altri parlamentari M5s regionali e nazionali.

