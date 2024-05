Palermo – “Mi spiace che tanti moderati abbiano trovato le porte chiuse di alcune liste. Dopo le Europee l’ Udc sarà l’ architrave di un nuovo spazio di impegno per i cattolici e per tanti giovani amministratori che vogliono essere protagonisti della vita politica della nostra Regione. Non possiamo ridurre tutto al gioco sulla terna delle preferenze, vogliamo dare spazio e ispirazione alla politica”. Così il coordinatore siciliano dell’ Udc Decio Terrana.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.