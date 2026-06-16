Dal 19 al 21 giugno 2026 il suggestivo borgo marinaro di Porticello si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto con il Porticello Fest 2026, un evento che celebra musica, cultura del mare, gastronomia, sostenibilità e intrattenimento per tutte le età.



Tre giornate intense che animeranno il porto e il lungomare con spettacoli, show cooking, masterclass, ospiti d’eccezione e momenti di aggregazione, offrendo a residenti e visitatori un’esperienza unica all’insegna della valorizzazione del territorio.

Venerdì 19 giugno: inaugurazione tra gusto e spettacolo

La manifestazione prenderà il via venerdì 19 giugno con una serata inaugurale ricca di emozioni, condotta dalla giornalista Nadia La Malfa, che accompagnerà il pubblico attraverso un percorso dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio.

Protagonisti della serata saranno gli show cooking e le masterclass e vedranno protagonisti gli chef Maurizio Balistreri e il Pastry Chef Giuseppe Molinaro .

Tra degustazioni, racconti di cucina e momenti di spettacolo, il Piano Stenditore di Porticello si trasformerà in una grande piazza del gusto affacciata sul mare, con musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età.

Dalle ore 21.30 andrà in scena lo spettacolo di cabaret In Sicilia comanda la donna, scritto e interpretato da Stefano Piazza.

Sabato 20 giugno: sostenibilità, masterclass e la festa dei Tachipirina

In mattinata spazio al talk “Dalla valorizzazione di Solunto alla Costa d’Oro: costruire un ecosistema turistico integrato”, un momento di confronto dedicato alle strategie di sviluppo turistico del comprensorio, alla valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale e alla costruzione di una rete territoriale capace di mettere in connessione mare, storia, natura, eventi e accoglienza.

All’incontro prenderanno parte Giuseppe D’Agostino, sindaco del Comune di Santa Flavia, Giuseppe Sanfilippo, direttore del FLAG GALP Golfo di Termini Imerese, Domenico Targia, direttore del Parco Archeologico di Solunto, Himera e Iato, e il giornalista Michele Balistreri, che modererà il talk.

Un’occasione per riflettere sulle opportunità di crescita del territorio e sulle azioni necessarie per consolidare l’identità della Costa d’Oro come destinazione turistica integrata e competitiva nel panorama regionale e nazionale

Nel corso della giornata spazio alle masterclass e agli incontri dedicati alle eccellenze enogastronomiche locali:

• Ore 18.30 – Chef Nino Ferreri (Limu, 1 Stella Michelin)

• Ore 19.30 – Chef Alessio Troia per Trattoria Franco U’ Pescatori

• Ore 20.30 – Pastry Chef Ivano Molinaro (Pastry Concept)

In serata arriva uno degli appuntamenti più attesi dell’intero festival: il coinvolgente format dei Tachipirina, la dose di musica indie pronta a far saltare, cantare e divertire il pubblico sotto le stelle.

Domenica 21 giugno: gran finale tra cucina, comicità e musica

L’ultima giornata del Porticello Fest offrirà un ricco programma di show cooking e masterclass:

• Ore 17.30 – Pizzaiolo Chef Marcello Spingola (Ape Pizza)

• Ore 18.30 – Chef Salvo Lipari (Osteria Saperi e Sapori)

• Ore 19.30 – PastryMark (Panificio Testaverde)

• Ore 20.30 – Pastry Chef Mirco Vabres (Bar Vabres)

A seguire prenderà il via la serata conclusiva, presentata da Sonia Hamza, che accompagnerà il pubblico verso il gran finale della manifestazione.

Sul palco salirà il comico Antonio Balistreri, pronto a conquistare il pubblico con la sua irresistibile ironia e la sua comicità coinvolgente. In seconda serata sarà la volta di Sergio Friscia, che chiuderà il Porticello Fest 2026 con uno spettacolo musicale ricco di energia, simpatia e sorprese.

Il commento del sindaco

Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Santa Flavia, Giuseppe D’Agostino, che ha sottolineato il valore della manifestazione per il territorio e per la comunità.

«Il Porticello Fest rappresenta molto più di una semplice manifestazione estiva: è un momento di valorizzazione della nostra identità, delle nostre tradizioni marinare e delle eccellenze che rendono unico il nostro territorio. Come amministrazione comunale siamo fortemente impegnati nel promuovere iniziative che contribuiscano alla crescita culturale, turistica ed economica della comunità, offrendo occasioni di incontro e partecipazione per cittadini e visitatori.

Il nostro obiettivo è valorizzare sempre di più la costa e il patrimonio naturale che abbiamo la fortuna di custodire, investendo nella cura degli spazi pubblici e nei servizi destinati all’accoglienza. Stiamo lavorando affinché le nostre spiagge siano sempre più pulite, sicure e accoglienti durante tutta la stagione estiva, perché crediamo che la qualità della vita dei residenti e l’esperienza dei turisti passino anche dall’attenzione quotidiana al territorio.

Eventi come il Porticello Fest dimostrano quanto sia importante fare rete tra istituzioni, associazioni, operatori economici e cittadini. Insieme possiamo continuare a costruire un’immagine positiva e attrattiva della nostra comunità, rendendo Porticello e Santa Flavia una meta sempre più apprezzata nel panorama turistico siciliano».

Un evento che celebra il territorio

Il Porticello Fest 2026 si conferma come un appuntamento capace di unire tradizione, cultura, gastronomia, spettacolo e attenzione per l’ambiente. Tre giorni di eventi pensati per valorizzare il mare, le eccellenze locali e il patrimonio umano e culturale di Porticello, trasformando il borgo marinaro in uno dei punti di riferimento dell’estate siciliana.

Un’occasione imperdibile per vivere il fascino del mare, incontrare grandi professionisti della cucina, divertirsi con spettacoli e musica dal vivo e condividere momenti di festa in una delle cornici più suggestive della costa siciliana. Il conto alla rovescia è già iniziato: dal 19 al 21 giugno Porticello è pronta ad accogliere residenti e visitatori per tre giorni di emozioni, gusto, cultura e divertimento.

Il Porticello Fest 2026 è cofinanziato dall’Assessorato regionale delle Attività Produttive della Regione Siciliana.

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