Arricchire l’offerta turistica di Mondello con uno spazio polivalente aperto a cittadini, turisti, famiglie e atleti dove il mare diventa il punto d’incontro tra sport, cultura, musica e intrattenimento. E’ l’obiettivo del Mondello Sport Beach, l’iniziativa promossa e organizzata dall’imprenditore Francesco Tomasello e patrocinata dal comune di Palermo che verrà presentata ufficialmente domani 29 luglio, alle 20, a Mondello, nello spazio allestito in Viale regina elena 45 davanti al commissariato, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Roberto Lagalla dell’assessore allo Sport, Alessandro Anello e dell’assessore alla Cultura, Antonio Rini



Durante tutta la stagione sarà possibile partecipare a numerose attività dedicate al movimento e al benessere, tra cui fitness, yoga, pilates, calisthenics, beach volley e Sup, oltre a prendere parte a intrattenimenti musicali e spettacoli pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

“Mondello Sport Beach – spiega l’organizzatore Francesco Tomasello- vuole essere un luogo aperto e inclusivo, dove trascorrere il proprio tempo libero in un contesto accogliente, dinamico e rispettoso dell’ambiente, favorendo la condivisione e la partecipazione della comunità. L’evento nasce con una visione semplice: rendere la spiaggia un luogo sempre più vivo, accessibile e partecipato, dove lo sport, la musica e la cultura diventano strumenti di aggregazione, inclusione e valorizzazione del territorio. L’idea è quella di restituire alla città uno spazio da vivere dalla mattina fino alla sera, capace di unire attività sportive, momenti di relax, iniziative culturali e spettacoli in un’unica esperienza, valorizzando uno dei tratti di costa più amati della Sicilia”.

L’area sportiva sarà aperta quotidianamente dalle 8.30 fino alle 20 ed ospiterà, nel corso dell’estate, un calendario in continuo aggiornamento con lezioni sportive, attività dedicate al benessere. Dopo le 20 si proseguirà con musica dal vivo, DJ set, spettacoli ed eventi che coinvolgeranno associazioni, istruttori e realtà del territorio.

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