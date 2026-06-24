



Teatro gremito, grande partecipazione e un forte coinvolgimento emotivo del pubblico. Sono questi gli elementi che hanno caratterizzato “Luce sulla Città”, la manifestazione culturale andata in scena al Cine Teatro De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, sotto la direzione artistica di Totò Borgese.

L’iniziativa, nata con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della percezione della sicurezza nel capoluogo siciliano, ha registrato una presenza straordinaria di cittadini, associazioni, rappresentanti delle istituzioni e del mondo della cultura, confermando quanto il tema sia sentito dalla comunità palermitana.

Per un’intera serata il teatro si è trasformato in uno spazio di riflessione, confronto e partecipazione, dove arte, musica, testimonianze e momenti di approfondimento hanno contribuito ad alimentare un dibattito costruttivo sul rapporto tra cittadini, territorio e sicurezza urbana.

Tra le autorità presenti anche il deputato questore dell’Assemblea Regionale Siciliana, Vincenzo Figuccia, che ha portato i saluti istituzionali e quelli della Fondazione Federico II. Nel suo intervento ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sul tema della sicurezza, soprattutto in un periodo storico particolarmente delicato per Palermo e per l’intera Sicilia, evidenziando come il dialogo tra istituzioni, cittadini e realtà associative rappresenti uno strumento fondamentale per rafforzare il senso di comunità e la fiducia nel territorio.

“Luce sulla Città” ha voluto lanciare un messaggio chiaro: la sicurezza non è soltanto una questione di controllo e repressione, ma anche di presenza sociale, valorizzazione degli spazi pubblici, cultura della legalità e partecipazione attiva della cittadinanza. Un percorso che richiede il contributo di tutti per costruire una Palermo più vivibile, inclusiva e consapevole.

Particolarmente apprezzata la formula dello spettacolo, che ha saputo alternare momenti di intrattenimento a contenuti di forte impatto sociale, mantenendo alta l’attenzione del pubblico dall’inizio alla fine. Gli applausi e i numerosi attestati di stima ricevuti dagli organizzatori hanno confermato il successo dell’evento e la validità del progetto.

Grande soddisfazione è stata espressa dal direttore artistico Totò Borgese, che ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione, dagli artisti ai volontari, fino alle istituzioni e ai cittadini intervenuti. Il successo dell’iniziativa rappresenta un importante punto di partenza per continuare a promuovere momenti di confronto e sensibilizzazione su temi che riguardano da vicino la vita quotidiana dei palermitani.

L’ampia partecipazione registrata al Cine Teatro De Seta dimostra come Palermo abbia voglia di discutere del proprio futuro, affrontando con spirito costruttivo le criticità ma anche valorizzando le energie positive presenti sul territorio. “Luce sulla Città” ha acceso un riflettore su questo percorso, lasciando un segnale forte e una consapevolezza condivisa: la sicurezza è una responsabilità collettiva che passa anche dalla cultura, dal dialogo e dalla partecipazione.

Alla luce del grande successo ottenuto, gli organizzatori stanno già valutando nuove iniziative e appuntamenti che possano proseguire il cammino avviato da “Luce sulla Città”, mantenendo alta l’attenzione su un tema che riguarda il presente e il futuro della città.

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