Al via un ciclo di seminari per costruire scenari di valorizzazione e riuso di uno dei più importanti patrimoni del Novecento nel Mediterraneo

Un gigante d’acciaio e memoria. Un patrimonio unico e raro. Una testimonianza silenziosa dell’architettura aeronautica del primo Novecento nel Mediterraneo. L’ex Hangar Dirigibili di Augusta, potrebbe diventare un nuovo polo culturale, creativo e formativo per la Sicilia. L’Istituto Nazionale di Architettura IN/Arch Sicilia ha organizzato, in collaborazione con l’Agenzia del Demanio e il Comune di Augusta, il ciclo di seminari “Rigenerare l’ex Hangar Dirigibili di Augusta. Conoscenza, progetto e riuso di un patrimonio del Novecento”. Iniziativa che si colloca nell’ambito di una più ampia strategia finalizzata alla valorizzazione del patrimonio industriale dismesso di pregio e al rafforzamento della rete culturale del territorio.





Il progetto gode del patrocinio degli Ordini professionali provinciali degli Ingegneri, degli Architetti e degli Agronomi, della Consulta Ordine Architetti Sicilia, di ANCE Catania, del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Catania (DICAR), di AIAPP Sicilia, Do.co.mo.mo Italia e del Centro Studi di Economia Applicata all’Ingegneria (CSEI).

L’ex Hangar Dirigibili di Augusta rappresenta un bene di straordinario valore storico, architettonico e identitario. Inserito in un contesto ambientale e paesaggistico di particolare pregio, costituisce il fulcro di uno storico complesso militare oggi in stato di abbandono (in parte messo in risalto dagli eventi come “Le vie dei tesori”), ma con elevate potenzialità di trasformazione e riuso per finalità civili, culturali e sociali. La riflessione sul futuro dell’Hangar non può tuttavia prescindere dal più ampio sistema territoriale del porto di Augusta e dalle profonde trasformazioni infrastrutturali, logistiche e ambientali che interessano l’area.

L’obiettivo è immaginare e costruire un luogo multifunzionale in grado di ospitare attività culturali, creative, formative e imprenditoriali, diventando al contempo un punto di riferimento per le comunità locali e una nuova attrazione per visitatori e studiosi.





Il primo appuntamento si terrà l’11 giugno 2026 alle ore 11.00 presso la sede di ANCE Catania. Seguiranno ulteriori seminari nel mese di luglio e ottobre ad Augusta e nel mese di novembre a Palermo. Il ciclo di seminari intende costruire un’occasione di confronto tra istituzioni, professionisti, studiosi e studenti, favorendo la costruzione di una comunità di progetto attorno al futuro dell’Hangar.

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