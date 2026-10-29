“Faccio un plauso al Presidente Schifani per l’impegno sulla stabilizzazione a 36 ore dei lavoratori del bacino ex Pip di Palermo e sulla vertenza ex Keller.” Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia Bernardette Grasso, componente della maggioranza di governo.

“So bene cosa significa dare dignità e certezze a migliaia di famiglie — continua la nota. La stagione delle stabilizzazioni l’ho inaugurata io, nella scorsa legislatura, da Assessore regionale alle Autonomie locali: ho stabilizzato i precari degli enti locali, a 24 ore, dopo 30 anni di attesa. Oggi quei lavoratori garantiscono quotidianamente servizi essenziali ai Comuni.”





“Per questo credo sia arrivato il momento di una visione complessiva, che non guardi più a singole categorie. Le risorse importanti di cui la Regione dispone vanno utilizzate anche per aumentare le ore ai precari degli enti locali stabilizzati a 24 ore e ai lavoratori SAS.”

“Penso in particolare ai lavoratori SAS che svolgono servizi essenziali nelle isole minori e sono fermi a 30 ore settimanali — aggiunge. Anche loro, al pari dei lavoratori Pip, meritano l’equiparazione salariale e quindi del monte ore.”

“Sono certa della sensibilità del Governo regionale e del Presidente Schifani — conclude Grasso. La politica non può concentrarsi solo sui servizi di Palermo: sarebbe penalizzante per quelli che ogni giorno vengono garantiti negli enti locali di tutta la Sicilia. Tutti i lavoratori, senza distinzione geografica, hanno diritto alla stessa dignità lavorativa e retributiva.”



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