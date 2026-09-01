San Giuseppe Jato (PA) – I promotori del Comitato Regionale Siciliano “Lavoro e Previdenza – Art. 23 LSU LPU PUC ASU PIP”, hanno nominato il Dott. Franzella Paolo quale Commissario Straordinario Regionale del Comitato “Lavoro e Previdenza – Art. 23 LSU LPU PUC ASU PIP” a sostegno della proposta parlamentare n. 2749 del 19 dicembre 2025, a firma del parlamentare On. Lorenzo Cesa e voluta fortemente in Sicilia dall’On. Decio Terrana, ispirata dallo stesso Franzella. Una designazione che segna l’ultimo passaggio burocratico prima dell’avvio della fase operativa, un’iniziativa, attesa da migliaia di lavoratori ex precari oggi dipendenti degli Enti locali siciliani e da Enti privati partecipate che reggono Aree Servizi e Unità Operative degli stessi Enti.

Obiettivi immediati saranno le assemblee territoriali e il confronto con i lavoratori.

Con la nomina del Commissario Regionale, il Comitato annuncia l’avvio delle assemblee territoriali, cuore del nuovo percorso di ascolto e partecipazione. Il confronto con i dipendenti ex LSU, LPU, PUC, ASU e PIP si concentrerà su due emergenze considerate “croniche” e irrisolte da decenni nello specifico:

1) Il tempo pieno per tutti i lavoratori. Oggi molti ex precari, pur essendo dipendenti a tutti gli effetti, continuano a prestare servizio con orari ridotti. Una condizione che incide negativamente sulle unità organizzative, sui servizi e sulle aree degli enti locali, spesso già in sofferenza di personale.

2) La sollecitazione sull’iniziativa parlamentare 2749/2025. La proposta mira a riconoscere e regolarizzare definitivamente il percorso contributivo e professionale dei lavoratori dei bacini storici, attualmente incardinata presso la Commissione Lavoro (di merito) e le Commissioni (consultive) Affari Istituzionali, Questioni Regionali, Bilancio Tesoro e Programmazione,

La struttura del Comitato, definita “capillare e partecipata”, prevede una rete che parte dai Comuni, passa dalle Province e arriva al livello regionale. L’obiettivo dichiarato è quello di dare voce unitaria ai lavoratori coinvolti nei diversi bacini storici, spesso frammentati e privi di rappresentanza stabile. Secondo i promotori, la Sicilia ma tutto il mezzogiorno in cui sono concentrati la maggior parte degli ex precari ha oggi “l’occasione di chiudere una pagina lunga più di trent’anni di diritti negati”.

Il Dott. Franzella, figura già nota nel panorama siciliano delle politiche sociali e del lavoro, definito dai proponenti “figura di equilibrio e competenza”, ha già fissato i primi due impegni pubblici di lavoro, un incontro a Roma con l’On. Lorenzo Cesa, firmatario dell’iniziativa parlamentare 2749/2025, per discutere lo stato dell’iter legislativo e le integrazioni richieste dai territori e una missione in Calabria per confrontarsi con i rappresentanti del Comitato calabrese per il “riconoscimento dei contributi LSU/LPU”, che condivide lo stesso obiettivo. Tra i protagonisti del coordinamento calabrese la figura di Massimiliano Caruso, considerato uno dei massimi referenti del movimento, con cui si punta ad avviare un percorso comune tra Sicilia e Calabria. L’idea è quella di costruire un fronte interregionale capace di portare al Parlamento una voce unitaria e tecnicamente strutturata.

Le attività previste includono adesso le assemblee pubbliche nei Comuni siciliani, tavoli tecnici con esperti di lavoro e previdenza per le tematiche che riguardano la vicenda ex precari, la raccolta documentale e testimoniale dei lavoratori, interlocuzioni con figure istituzionali comunali, regionali e statali , amministratori e dirigenti degli enti locali, campagne di informazione e sensibilizzazione. Secondo i promotori, la stabilizzazione dell’orario pieno e definitivo e il riconoscimento contributivo non sono più temi rinviabili”. La nomina del Commissario Regionale e l’avvio della fase operativa rappresentano un segnale forte per migliaia di lavoratori che attendono risposte da anni. Il Comitato annuncia che le prime assemblee territoriali saranno calendarizzate già nelle prossime settimane.

Luogo: Palermo

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