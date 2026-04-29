Al centro fair play, carriera, solidarietà, promozione sportiva e anche memoria con il ricordo di Marco Chiaramonti e Giusy Liberto

Saranno consegnati giovedì 30 aprile alle 16, nella sala conferenze Silvia Pellegrino del Libero consorzio comunale di Agrigento, i “Premi primavera” e i riconoscimenti fair play del Panathlon Club, insieme alle benemerenze conferite dal Coni, ad atleti, tecnici, dirigenti e società della provincia. Tra i nomi premiati spiccano quelli di Amabile Bonafede, Giancarlo La Greca e Giuseppe Piazza che riceveranno la Stella di bronzo al merito sportivo insieme alla sezione di Agrigento del Tiro a segno nazionale.





La Stella d’argento andrà invece all’Asd Club nautico Punta Piccola e all’Asd Polisportiva Guidotto di Licata. Riconoscimento anche per Angelo Mauro, destinatario della Palma di bronzo al merito tecnico, mentre la medaglia di bronzo al valore atletico sarà assegnata a Emma Colletti, campionessa italiana di karate kumite nella categoria 50 chili, e a Santo Tirnetta, campione italiano di safari fotografico subacqueo. Per quanto riguarda i premi Panathlon dedicati al fair play, il riconoscimento alla carriera sarà attribuito a Calogero Giardina dell’Associazione italiana arbitri. Il premio alla memoria andrà invece a Marco Chiaramonti del Circolo del tennis Agrigento e a Giusy Liberto dell’Academy centro danza Agrigento.





Il premio per la solidarietà sarà assegnato ad Anna Marino, presidente dell’associazione Volontari di strada, mentre quello per la promozione sportiva vedrà protagoniste diverse realtà del territorio: Pro Sport Ravanusa, Unitas Sciacca calcio, Fc Camastra, Sporting club Maccalube di Aragona e il consorzio Vero Sport di Agrigento.

Nel corso della cerimonia saranno inoltre premiati venti giovani atleti tra i 14 e i 21 anni che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, portando in alto il nome della provincia di Agrigento.



Luogo: Sala ” Silvia pellegrino” – Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento, Via Acone, 27, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

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