Torna il 29 settembre 2025 “Famiglie oltre: un faro per tutti”, l’evento solidale promosso dall’Associazione Il Faro – Famiglie oltre la disabilità ETS, giunto alla sua sesta edizione. La serata si terrà alle ore 20:00 nella splendida cornice del Castello San Marco di Calatabiano (CT), e si conferma come un appuntamento speciale che unisce alta cucina, spettacolo e solidarietà, con l’obiettivo di costruire un futuro più inclusivo e accessibile.

Dietro la macchina organizzativa, come sempre, c’è il lavoro instancabile della presidente Claudia Vincenza Condorelli affiancata dallo chef Luca Miuccio, che sin dalla prima edizione coordina la brigata di cucina.

“Dal 2020 ho l’onore di coordinare questa serata benefica – afferma Miuccio – ed è un impegno che porto avanti con grande entusiasmo, perché credo profondamente nello scopo di questo progetto. La presidente Condorelli è diventata un’amica e ogni anno cerco di supportarla insieme ai miei colleghi contribuendo in modo concreto a sostenere l’associazione Il Faro e ad aiutare a realizzare il centro ‘Impara Giocando’, destinato a bambini e ragazzi con disabilità. Ogni anno cerco di scegliere gli chef effettuando una sorta di turn-over, dando spazio a chi ha voglia di mettersi in gioco per una buona causa. Quest’anno, in particolare, abbiamo cercato di pensare ad un menu con portate pensate per accontentare tutti, tra piatti vegetariani – la mia passione – e proposte che raccontano territori diversi. Tra gli ospiti anche la chef Fabrizia Meroi del ristorante Laite, una stella Michelin in Friuli, che porterà una creazione ispirata alla montagna, mentre altri colleghi presenteranno piatti che spaziano tra il mare e la campagna siciliani, con l’obiettivo di regalare un’esperienza indimenticabile”.

Nella realizzazione della cena gourmet accanto a Miuccio saranno infatti impegnati, oltre alla Meroi, gli chef Pasquale Caliri, Mario Casu, Gioacchino Gaglio, Salvatore Gambuzza, Giuseppe Geraci, Natale Giunta, Simone Strano e Giuseppe Bonaccorso, padrone di casa. Con loro, i pastry chef Giuseppe Amato e Mattia Aleo, il pizzaiolo Andrea Condorelli, il mastro fornaio Francesco Arena e il macellaio Gianni Giardina. Il servizio in sala sarà curato dagli studenti dell’I.P.P.S.E.O.A. “G. Falcone” di Giarre, mentre la selezione di vini sarà affidata ai sommelier AIS Catania, coordinati dalla vicepresidente Maria Grazia Barbagallo. Ad arricchire ulteriormente la serata, la presenza dell’attrice e comica Debora Villa che porterà in scena uno spettacolo brillante e coinvolgente, seguito da un DJ set e dai cocktail d’autore firmati ERIS Formazione, per chiudere la serata in un’atmosfera di festa.

“Anche quest’anno – afferma la Condorelli – sarà una serata magica, un connubio perfetto di sapori, musica e solidarietà e questo avverrà anche grazie all’atmosfera unica del Castello San Marco, uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia, reso ancora più speciale dall’ospitalità della famiglia Murabito, che per la quarta volta ci accoglie in questo splendido luogo. Un ringraziamento speciale va a Luca Miuccio, il nostro chef coordinatore – e per me anche un buon amico – che ha sostenuto fin dal primo evento del 2020 il progetto dell’associazione. La sua passione e la sua dedizione si percepiscono in ogni angolo e in ogni piatto, e siamo onorati di averlo al nostro fianco. Il ricavato di questa serata sarà interamente devoluto al progetto ‘Impara Giocando’: un luogo ecosostenibile dove tutti saranno unici, senza distinzioni o etichette. Offriremo uno spazio sicuro e stimolante ai giovani della nostra comunità, promuovendo i valori dell’inclusione e della condivisione. Dopo aver acquistato il terreno dove sorgerà il centro grazie al ricavato delle edizioni precedenti, le donazioni di quest’anno serviranno a renderlo un vero polo d’eccellenza il cui progetto, insieme alle nuove attività per bambini e ragazzi che stiamo realizzando, presenteremo in conferenza stampa il 18 settembre alle ore 10:30, presso la Sala delle Arti “Emilio Greco” a Gravina di Catania”.

Il contributo per partecipare alla serata è di 70 euro ed è richiesta la prenotazione che si potrà effettuare chiamando i numeri 347 0930752 – 351 5219844 o via mail a segreteria@famiglieoltre.it

“Famiglie oltre: un faro per tutti” è molto più di una cena: è un gesto concreto per costruire autonomia, benessere e opportunità per le persone con disabilità, ed è reso possibile grazie al contributo di numerosi partner e sponsor, tra cui, oltre a quelli già citati: Amara, Associazione Le Donne del Vino, Birrificio dell’Etna, Cantine La Contea, Confesercenti Area Metropolitana Catania, DEKA Innate Ability, Elenka – ingredienti per gelateria e pasticceria, Free Ice – ghiaccio alimentare, Gruppo Arena, Merola Mondo Alberghiero, Murgo, Niva Pack, Pubblyderby – managing eventi & promotion, Salerno Tecnoservice Professional Srl, Sistemia Energy e Automation, Taurmè, VestiPro. L’evento si svolge con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Gravina di Catania.





Luogo: Castello San Marco, via San Marco, 40, CALATABIANO, CATANIA, SICILIA

