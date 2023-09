Con un messaggio a cuore aperto, è cosi che la comunità Oasi Don Bosco ha voluto ringraziare l’ideatrice Alessia Sudano ed i suoi partner ,per essere intervenuti in maniera tempestiva a favore di 10, fra bambini e ragazzi, che risiedono all’interno della struttura Comunità del Centro Accoglienza “Oasi Don Bosco”.

FARE IL BENE FA STARE BENE scrive il Dottor Carmelo Impera

“Ci sono persone che ti entrano nell’anima fin dalla prima volta che le incontri. Sono anime trasparenti, limpide, semplici, pulite e generose.

È stato magico l’incontro di ieri sera a Modica. Eravamo stanchissimi, dopo un giorno di lavoro, e siamo tornati a casa leggerissimi con il cuore pieno di luce e di pace.

Cuore leggero e macchina pesante… visto che siamo rientrati in casa famiglia con mille cose per i nostri bambini.

L’incontro con Alessia di “Scontrino Sospeso” è stato rigenerante e vivificante. È un’anima veramente preziosa! Peccato non averla conosciuta prima …

GRAZIE ANIMA GRANDE per ciò che fai per chi è nel bisogno…

Ieri sera hai fatto felici i nostri ragazzi riempiendoli di colori, penne, matite, quaderni e tanto altro!

Da sempre, Lo scontrino sospeso si prodiga, non solo per le famiglie richiedenti aiuto, ma soprattutto a supporto di Associazioni e Istituzioni, a dimostrazione del grande lavoro svolto in questi anni in maniera capillare, costante e incisiva.

In questo periodo –afferma la Sudano- grazie ai nostri partner, siamo riusciti a gestire numerose richieste, oltre quelle che gestiamo come Scontrino Sospeso.

Questo nostro adoperarci non fa altro che costruire un sentimento di speranza, utile ad unire l’entusiasmo con l’azione, la fiducia con la determinazione. E’ stato motivo d’orgoglio per noi tutti intervenire a sostegno di una comunità “Oasi Don Boscoi” che accoglie i minori con fragilità per accompagnarli in un nuovo percorso di vita facendo emergere, il loro talento, i loro sogni e una nuova prospettiva dalla quale ripartire.

Luogo: Comunità, MODICA, RAGUSA, SICILIA

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.