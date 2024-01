Catania, 6 gennaio 2024 – Farmitalia Saturnia affronta la seconda giornata del girone di ritorno del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24 con un obiettivo, vincere.



L’appuntamento è per domani, domenica 7 gennaio alle 20:00, quando il fischio d’inizio risuonerà nel Palasport di Cisterna di Latina per il match contro Volley Cisterna. Decima a dieci punti contro dodicesima a quattro punti, due dirette concorrenti per la corsa alla salvezza. La prima partita del 2024 è dunque un evento cruciale per i biancoblu che vogliono replicare il risultato incassato all’andata quando, tra le mura amiche del PalaCatania, avevano vinto 3-1 segnando un’importantissima vittoria che adesso urge bissare.

Al PalaCatania Cisterna si era aggiudica in rimonta il primo set (22-25) mentre le successive due frazioni di gioco venivano vinte ai vantaggi dagli etnei trascinati da un pubblico caldissimo (26-24 in entrambi i casi). Nel quarto set i laziali avevano ceduto le armi, facendo si che Orduna e compagni potessero chiudere con un netto 25-14.



Domani gli uomini di mister Guillermo Falasca giocheranno tra le mura amiche del loro PalaSport e ai biancoblu toccherà fare gli straordinari per centrare l’obiettivo. Straordinari che sono stati già messi in pratica negli allenamenti di questa settimana che ha visto al comando coach Giuseppe Bua, al suo esordio da titolare della panchina biancoblu. Il nuovo mister punta a fare del girone di ritorno quello del riscatto per Farmitalia Saturnia: “Domenica andiamo a Cisterna per vincere, non ci sono alternative e questa settimana abbiamo lavorato avendo ben presente il nostro scopo. Quello che ho chiesto ai ragazzi fin dal primo giorno è lavorare con spirito di sacrificio e questo porterà i risultati che cerchiamo. I nostri avversari, come noi, lottano per la permanenza nella categoria. So che possiamo replicare il successo della seconda giornata di campionato”.

La stessa decisione si legge nelle parole di Jacopo Massari, il numero 6 del roster biancoblu: “Questa settimana abbiamo lavorato duramente per fare tutto quanto necessario ci servirà in campo. Sarà una partita salvezza e sarà tosta. I nostri avversari cercheranno di imporre il loro ritmo, ma noi saremo bravi a fare lo stesso e vincere”.

