Farmitalia Saturnia vince la seconda edizione della Bogdanka Volley Cup Tomasz Wójtowicz segnando un netto 3-0 (25-22, 25-23, 28-26) sui padroni di casa della Bogdanka LUK Lublin e portando in Italia, a Catania, anche il premio MVP andato al capitano Santiago Orduna (considerato anche miglior palleggiatore della competizione), quello di miglior opposto a Paul Bucheggher, miglior schiacciatore Mohhamad Manavinezhad e miglior centrale Alessandro Tondo.

ll terzo posto nel torneo è stato conquistato da Jastrzębski Węgiel, che nella partita della finale terzo/quarto posto ha battuto l’Asseco Resovia Rzeszów 3-1 e che i biancoblu avevano incontrato il giorno prima mettendo a segno un altro 3-0.

Per il presidente che, insieme ai giocatori e allo staff tecnico e dirigenziale presente in Polonia, ha ricevuto il premio si tratta di un risultato storico con un valore importantissimo: “Torniamo in Sicilia sopratutto con una conferma, l’ennesima, di una cosa che sappiamo bene fin dall’inizio: questa squadra dirà la sua. Hanno saputo mettere in campo, oltre le qualità individuali, una certa compattezza di squadra e idea di gioco che non era scontato che venisse fuori. Noi del resto siamo sempre stati consapevoli delle qualità dei nostri ragazzi e della forza di questo gruppo e torniamo a casa con un carico di sensazioni positive e di cose fatte bene, sensazioni che ci potremo fino all’esordio di domenica prossima in SuperLega.”

Per la Saturnia si tratta della prima partecipazione e vittoria di un torneo internazionale, ad una settimana esatta dall’avvio del campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24 che vedrà i biancoblu in trasferta schierati contro una vera a propria corazzata, quella di Sir Safety Perugia.

La partita di ieri è stata equilibrata fin dall’inizio, con importanti e decisivi scambi di palla. A darsi battaglia Damian Hudzik da un lato e l’attaccante biancoblu Paul Buchegger che con il suo braccio, armato dal capitano Orduna, ha permesso di tenere il vantaggio fino alla fine della fase di gioco (25-22).

Nella ripresa, una ripartenza costante del Lublino, ma il sestetto biancoblu ha preso presto il largo. Buchegger, insieme a Luka Basic, ha messo a segno punto su punto con il supporto dal centro di Elia Bossi e Alessandro Tondo e una ricostruzione di gioco possibile grazie alla difesa infallibile del libero Domenico Cavaccini. Dall’altra parte, Maciej Krysiak e Mateusz Malinowski hanno risposto, senza riuscire però a chiudere il gioco a loro favore (25-23).

La terza e ultima fase di gioco è stata la più combattuta. Il servizio di Marcin Komenda e l’efficienza di Tobias Brand hanno portato il punteggio sul 22-22, e i padroni di casa sono riusciti anche a conquistare un set ball, ma il sangue freddo della Saturnia sul campo dell’Hala Globus è stato decisivo e, dopo il servizio, di Mohhamad Manavinezhad, decisivo in ogni fase della partita, il gioco è stato definitivamente chiuso (28-26).

Domani si tornerà in palestra e i biancoblu incontreranno il loro compagno Nemanjia Masulovic che giungerà a Catania nella giornata di oggi, pronto a mettersi a servizio di mister Cezar Douglas Silva.