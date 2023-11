I biancoblu di Farmitalia Catania a lavoro sin da ieri, per prepararsi al meglio per le prossime partite del Campionato di SuperLega Credem Banca 2023/24, a cominciare da quella in programma per domenica 12 novembre alle 20:00 contro Rana Verona tra le mura di casa del PalaCatania.

Quella che si inaugurerà domenica sarà una otto giorni impegnativa, perché nella settimana a seguire è infatti previsto il primo turno infrasettimanale, mercoledì 15 in casa di Cucine Lube Civitanova (h. 20:30) e poi di nuovo al PalaCatania domenica 19 novembre per lo scontro con Allianz Milano (h. 18:00).

I giocatori ieri hanno ripreso gli allenamenti in palestra e al PalaCatania per affrontare al meglio gli incontri e hanno avuto anche modo di analizzare i video delle partite disputate giocate fin qui per rilevare i punti di forza e quelli di debolezza. Focus sull’attacco e la fase di cambio palla, con massima attenzione anche sulla battuta che ha avuto dei miglioramenti già nel match contro Gas Sales Bluenergy Piacenza, come racconta coach Cezar Douglas Silva: “Quella che stiamo affrontando è una settimana importante per la crescita dei ragazzi, sia sul lato fisico che su quello tecnico. Sul primo i giocatori stanno lavorando con il nostro preparatore atletico, Daniele De Ceglia, che li mette nelle condizioni di affrontare il lavoro tecnico al meglio delle loro possibilità. L’obiettivo è raggiungere un livello di performance elevato tenendo conto allo stesso tempo del volume e dell’intensità del lavoro”.

Sono attive le prevendite dei biglietti, online e nei punti vendita Liveticket, per le partite di domenica 12 novembre contro Rana Verona (regular match: € 20 Tribuna A inferiore, € 15 Tribuna A superiore e Tribuna B, € 10 Curve) e del 19 novembre contro Allianz Milano (top match: € 25 Tribuna A inferiore, € 20 Tribuna A superiore e Tribuna B, € 15 Curve). Per domenica 12 novembre inoltre l’apertura del botteghino è fissata per le ore 17:00.

